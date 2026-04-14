¿Hay Doble Hoy No Circula 15 de Abril 2026 por Contingencia y Quiénes No Salen en CDMX y Edomex?

Debido a que estamos en temporada de ozono lo cual puede activar la contingencia ambiental en CDMX y Edomex, acá en N+ te decimos si se aplicará el Doble Hoy No Circula mañana 15 de abril de 2026 y quiénes no deben salir a las calles.

Como sabes, el Doble No Circula entra en operación cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de contingencia ambiental y con ella se pone en marcha una serie de medidas para proteger la salud de la población de la CDMX, Edomex y zonas conurbadas del Valle de México.

A diferencia del Hoy No Circula, el programa Doble afecta a más automovilistas, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante mantenerse al pendiente de cualquier actualización, pues de circular en un día no permitido podría derivar en una costosa multa.

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¿Hay contingencia y Doble Hoy No Circula mañana?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en las estaciones de Cuautitlán, Tultitlán y Gustavo A. Madero, debido a que hay presencia de partículas PM10 y PM2.5, por lo que el riesgo para la población es alto.

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Sin embargo, en la mayoría de estaciones de monitoreo de la calidad del aire, las condiciones van de aceptables a buenas, por lo que luce difícil que se vaya a activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula miércoles 15 de abril 2026.

De cualquier forma, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula miércoles?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAMe deba activar el Doble Hoy No Circula mañana 15 de abril 2026. Así sería la restricción por contingencia ambiental en miércoles:

No circulan todos los vehículos con holograma 2.

Carros con holograma 1 y terminación de placa PAR no pueden salir a las calles: 0, 2, 4, 6, 8.

Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROJO y terminación de placas 3 y 4.

Carros con placas foráneas, conoce cuáles son.

Carros con permisos provisionales.

¿Quiénes no circulan hoy 15 de abril de 2026?

Si no se activa la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este miércoles en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 3 y 4, engomado ROJO.

Los carros exentos que sí pueden circular este miércoles son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema. El Hoy No Circula 15 de abril tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche.

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