¿Activan Doble No Circula Mañana 3 de Febrero? Así Aplica Restricción de CAMe en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene alerta por la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) y a continuación te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana o para qué engomados habrá restricción este martes 3 de febrero de 2026.

En días pasados, se presentó una mala calidad del aire en el Valle de México, lo que obligó a los automovilistas a mantenerse pendientes ante una posible contingencia ambiental, sin embargo las condiciones no empeoraron y no hubo necesidad de activar la Fase 1.

De cualquier manera, al estar en temporada de partículas se recomienda a la población informarse sobre las medidas por los niveles de contaminación, como un eventual Doble No Circula que afectaría a más hologramas y terminaciones de placas de lo habitual.

¿Habrá Doble Hoy No Circula mañana por contingencia?

El último reporte de las autoridades informa que la calidad del aire en CDMX y Edomex va de aceptable a mala en la mayoría de estaciones, por lo que de momento no se considera la posibilidad de activar la Contingencia Ambiental y el Doble No Circula para este martes 3 de febrero 2026.

Sin embargo, los niveles de contaminación suelen verse afectados por diferentes razones, por lo cual se recomienda esperar a las actualizaciones de CAMe en las próximas horas y seguir las indicaciones que proporcionen.

¿Cómo aplica el Doble Hoy No Circula en martes?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAME deba activar el Doble Hoy No Circula mañana 3 de febrero. Así sería la restricción por contingencia ambiental:

No circulan todos los vehículos con holograma 2

50% de los carros con holograma 1 no puede salir a las calles

Autos con holograma 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8

Restricción de CAMe No Circula mañana en CDMX y Edomex

Debido a que no hay contingencia en la CDMX y Edomex, el Hoy No Circula de mañana 3 de febrero operará con normalidad con la misma restricción vehicular de cada martes, por lo que solo afectará a los siguientes carros que cuentan con:

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8

Mientras que los autos exentos del Hoy No Circula son aquellos con hologramas 00, 0, vehículos eléctricos e autos híbridos, los cuales pueden salir a las calles de la CDMX y Edomex todos los días, siempre y cuando no haya contingencia.

El programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) se aplicará este martes 3 de febrero en un horario que va desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y opera en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex.

