¿Habrá Doble Hoy No Circula este 31 de Diciembre 2025 en CDMX y Edomex? Así Aplica Restricción

Atentos, conductores. El 31 de diciembre de 2025 continúa vigente el programa Hoy No Circula en Ciudad de México y Estado de México, para que no queden dudas sobre quiénes deben acatar las restricciones vehiculares este miércoles, en N+ te aclaramos cómo aplica.

La Secretaría del Medio Ambiente de Ciudad de México ha recordado a los automovilistas que el programa Hoy No Circula aplica de 05:00 a 22:00 Horas, tanto para vehículos locales como aquellos con matrículas foráneas.

Así que anticipa tus actividades y traslados de la víspera de Año Nuevo, y mantente atento a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre este programa que restringe la circulación para evitar contaminación excesiva.

¿Hay Doble Hoy No Circula el 31 de diciembre 2025? Para estos vehículos aplica

La respuesta es NO, este miércoles no hay Doble Hoy No Circula, el programa aplica de manera normal. La Secretaría de Medio Ambiente de Ciudad de México sólo sigue esta medida cuando ha activado la Fase 1 de la Contingencia Ambiental Atmosférica.

Hasta las 15:00 horas de este martes 30 de diciembre la calidad del aire se reporta "Buena" en la Ciudad de México y Zona Conurbada, por lo que no hay indicios de que se active esta medida de restricción vehicular para el 31 de diciembre.

Sin embargo, es importante que te mantengas atento a la comunicación de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), en caso de que la contaminación amerite medidas como el Hoy No Circula Doble, se activaría la Fase 1 de la Contingencia Ambiental.

¿Cómo aplica Hoy No Circula para el miércoles 31 de diciembre 2025?

Este miércoles el programa vehicular de la Sedema operará con normalidad, es decir que afectará sólo a los automovilistas que cumplan las siguientes condiciones:

Vehículos con engomado Rojo, con terminación de placa 3 o 4

Recuerda que la restricción para circular en Ciudad de México y Estado de México aplica entre las 05:00 y 22:00 horas.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula del 31 de Diciembre?

Los únicos vehículos que están exentos de estas medidas de restricción vehicular son aquellos que:

Tienen holograma Cero o Doble Cero

Vehículos híbridos y eléctricos

Vehículos con placa de Discapacitados

Ambulancias

Vehículos que porten Pase Turístico

¿En qué municipios del Estado de México aplica Hoy No Circula?

Almoloya de Juárez Calimaya Chapultepec Lerma Metepec Mexicaltzingo Ocoyoacac Otzolotepec San Antonio de la Isla San Mateo Atenco Rayón Temoaya Tenango del Valle Toluca Xonacatlán Zinacantepec Almoloya del Río Atizapán Capulhuac Texcalyacac Tianguistenco Xalatlaco

¿Cómo recibir notificación en mi celular los días que mi auto no circule?

La Ciudad de México cuenta con una página web en la que los conductores pueden consultar los días que su vehículo debe descansar para respetar el programa Hoy No Circula.

Ten en cuenta que para poder obtener la información de los próximos 6 meses, debes contar con tu cuenta Llave CDMX. Las autoridades envían un mensaje SMS al celular registrado en la cuenta cuando tu vehículo no circula por una situación extraordinaria como una Contingencia Ambiental.

Para hacer la consulta, solo debes seguir los siguientes pasos

Entra a la página https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ Coloca Holograma de tu vehículo ( 00, 0, 1, 2 o autos foráneos) Selecciona último dígito de tu placa Coloca tu Cuenta Llave CDMX o escribe el número de tu celular Da clic en Consultar

