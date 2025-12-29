¿Activan Doble Hoy No Circula el 30 de Diciembre 2025? Habrá Restricción en CDMX y Edomex

Luego de la contingencia ambiental que se vivió en días pasados en el Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) se mantiene pendiente de la calidad del aire en CDMX y Edomex, y acá en N+ te decimos si habrá Doble Hoy No Circula este martes 30 de diciembre 2025, ya que algunos carros no podrán salir a las calles.

Durante la Navidad 2025 las autoridades del Estado de México activaron la Fase 1 por partículas suspendidas en el aire, algo que podría repetirse en las próximas fechas, por lo cual es importante saber cómo están los niveles de contaminación y consultar cómo aplica el programa Hoy No Circula.

¿Hay contingencia ambiental para este 30 de diciembre?

Hasta el momento, la calidad del aire en CDMX y Edomex va de buena a aceptable en la mayoría de estaciones, por consiguiente luce poco probable que active la contingencia ambiental para este martes 30 de diciembre de 2025.

Sin embargo, se recomienda a la población y automovilistas mantenerse pendientes de las próximas actualizaciones que emita CAMe en caso de que los niveles de contaminación empeoren a lo largo del día y deban implementarse medidas como el Doble Hoy No Circula que entra en operación cuando se activa la Fase 1 de contingencia ambiental por ozono.

A diferencia del Hoy No Circula, el programa Doble afecta a más automovilistas, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante mantenerse informado, pues en caso de circular en un día no permitido podría derivar en una costosa multa.

¿Habrá Doble Hoy No Circula el 30 de diciembre 2025?

Debido a que no hay contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula martes 30 de diciembre 2025 operará con normalidad, de ahí que solo los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, engomado ROSA, terminación de placas 7 y 8

Los carros exentos que sí pueden circular este martes 30 de diciembre de 2025 son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema.

El Hoy No Circula del 30 de diciembre 2025 tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche y aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Estado de México, que son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Neza

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

