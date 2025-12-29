¿Hay Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire el Último Lunes del 2025

Luego de las fiestas navideñas, se ha registrado contaminación ambiental, principalmente en el Estado de México (Edomex), lo que provocó que hace unos días se activara la contingencia ambiental. Te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX), este 29 de diciembre de 2025, último lunes del año.

Qué es el Índice de Calidad del Aire: Es un indicador diseñado para informar a la población sobre el estado de la calidad del aire, muestra qué tan contaminado se encuentra el aire y cuáles podrían ser los efectos en la salud.

Recuerda que el programa Hoy No Circula hoy aplica de manera normal para los autos con engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, hologramas 1 y 2, que transitan en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

Así está la calidad del aire hoy en CDMX

Este lunes 29 de diciembre de 2025, el Sistema de Monitoreo Atmosférico capitalino informa cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada.

En su más reciente reporte de las 7:00 horas, el Sistema de Monitoreo Atmosférico indicó que la calidad del aire es aceptable, con un nivel de riesgo moderado, en las alcaldías:

Benito Juárez.

Xochimilco.

Iztapalapa.

En el resto de las alcaldías la calidad del aire es buena. Cuando la calidad del aire es aceptable se recomienda a la población:

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años: Es posibles realizar actividades físicas moderadas al aire libre como trotar suave o moverse en bicicleta.

Mayores de 12 años y personas gestantes: Pueden realizar actividades al aire libre.

Población en general: Pueden realizar actividades al aire libre.

