El Peligro de los Tanques de Gas Oxidados: Bomberos Atienden Fuga en Casas de CDMX

¿Tu tanque ya tiene mucho tiempo en tu casa? Debes tener cuidado, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México (CDMX) atendió reportes por fugas de gas hoy, 20 de noviembre de 2025. En N+ te informamos dónde y qué debes hacer para prevenir esta situación.

Las dos emergencias relacionadas con fugas de gas LP ocurrieron en viviendas de Cuajimalpa y Milpa Alta, ambas provocadas por la corrosión en cilindros de 20 kilogramos, por lo que acudieron de forma inmediata para atender los casos. Cabe señalar que las autoridades han hecho llamados para que la gente revise el estado de sus tanques y así prevenir accidentes.

La primera fuga fue reportada alrededor de las 6:55 de la mañana en la colonia Zentlapatl, en Cuajimalpa, donde los bomberos localizaron un cilindro con desgaste severo en la base. Minutos después, otra emergencia se registró en la colonia San Juan Tepenahua, en Milpa Alta, con un caso similar, en las fotos que compartieron se puede ver un tanque deteriorado que comenzó a desprender gas debido a la oxidación.

¿Cómo revisar tu tanque de gas?

Especialistas en Protección Civil señalan que una inspección visual y táctil puede ayudar a detectar daños antes de que ocurra una fuga. De acuerdo con el inspector de PC de Torreón, Benito Rivas, para revisar tu tanque de gas puedes darle vuelta, así podrás detectar si en la parte de abajo ya se encuentra oxidado.

Además, de ver si ya se encuentra más frío de ciertas partes, lo que puede significar que hay presión o bien, una fuga.

En entrevista para N+, Juan Manuel Pérez Cova, director general de del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, compartió las señales de alerta destacan:

Corrosión visible en la base o cuerpo del cilindro.

Partes del tanque más frías al tacto, lo que podría indicar presión interna o fuga.

Sonidos de escape, olor a gas o manchas de óxido húmedo alrededor de la válvula o base.

Recomendaciones de seguridad

Reemplazar cilindros oxidados o con desgaste evidente.

Solicitar suministro a empresas certificadas y pedir revisión del tanque al momento de recibirlo.

Mantenerlo en exteriores o áreas ventiladas, lejos de fuentes de calor.

En caso de olor a gas, cerrar la válvula, ventilar el área y llamar a los servicios de emergencia.

