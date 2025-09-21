Elevador Cae En La Condesa y Deja 7 heridos; Los Llevan A Hospitales

Los servicios de emergencia se movilizaron a la colonia Hipódromo Condesa en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, donde se registró la caída de un elevador, lo que dejó a siete personas lesionadas, seis de las cuales fueron hospitalizadas.

De acuerdo con el reporte de autoridades capitalinas, el accidente sucedió la noche del sábado 20 de septiembre en la Calle Alfonso Reyes e Irapuato, a donde acudieron bomberos y paramédicos.

Video: Elevador Cae en Colonia Condesa, CDMX; 2 Menores y 3 Adultos Resultan Lesionados.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que resultaron afectados cuatro adultos y tres menores.

"Servicios de emergencia laboran en Alfonso Reyes e Irapuato, col. Hipódromo Condesa, @AlcCuauhtemocMx, donde se registró la caída de un elevador desde el segundo piso. Paramédicos valoran a cuatro adultos y tres menores", indicó.

Juan Manuel Pérez Cova, director general del Cuerpo de Bomberos de la capital, indicó que el desplome fue desde un tercer nivel.

El funcionario señaló en un primer momento que cinco de las personas fueron llevadas rápidamente a diversos hospitales. Paramédicos Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) fueron quienes atendieron la situación.

A las 23:51 horas, las autoridades de Protección Civil precisaron que fueron seis los internados para su atención médica en nosocomios.

"Finalmente, tres adultos y los tres menores, fueron trasladados al hospital para su atención", comunicó la SGIRPC.

De forma preliminar, no se dijo la causa del accidente ni la gravedad de los lesionados.

