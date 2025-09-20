Madres Buscadoras, Migrantes y Huérfanos del Narco: Los Discursos Más Potentes del Ariel 2025

Los premios Ariel, con los que la Academia Mexicana de Cine reconoce a lo mejor de esa industria en México, se celebraron este 20 de septiembre en un contexto político complicado alrededor del mundo.

Es por eso, que los artistas galardonados no quedaron indiferentes ante las problemáticas que aquejan a nuestro país y otros lugares del mundo.

El actor mexicano Raúl Briones, quien se llevó el premio a mejor actor principal por su trabajo en La Cocina, donde interpreta a un cocinero migrante en un restaurante neoyorquino, se pronunció contra las políticas migratorias de Trump y a favor de Palestina.

"En nombre de todas las personas migrantes del mundo, fuck you ICE, fuck you Donald Trump. Y que viva Palestina", dijo el actor.

Mientras tanto, Luisa Huertas, ganadora del Ariel a mejor actriz principal por su papel en No nos moverán dedicó el premio a las víctimas de desaparición en México, incluyendo a las madres buscadoras.

"Este Ariel lo dedico a todos los muertos y desaparecidos en nuestro país en todas la luchas. Y a las madres buscadoras, a las que no se les tomó en cuenta hace unos días. El cine vive. La lucha sigue. 2 de octubre no se olvida", señaló Huertas.

Yibrán Asuad, quien ganó el premio a mejor edición por La Cocina, pidió silencio en nombre de las víctimas de Palestina.

Fernanda Valadez, quien junto a Astrid Rondero se llevó el premio a Mejor Película y Mejor Dirección por Sujo, dedicó su premio a las víctimas del narcotráfico.

"Que no nos valgan madre los huérfanos del narco", dijo Fernanda Valadez.

