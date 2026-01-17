En la CDMX Continúa Venta de Vapeadores a Pesar de Entrada en Vigor de Ley que la Prohíbe

Este viernes 16 de enero de 2026 entró en vigor la prohibición en la venta, fabricación y distribución de vapeadores y cigarros electrónicos en México. Las sanciones pueden alcanzar hasta 8 años de prisión y más de 200 mil pesos.

N+ recorrió calles de la ciudad para conocer si se está respetando esta prohibición.

En el primer día de entrada en vigor de la ley, continúa la venta de vapeadores en el comercio informal.

Al respecto Amalia Ordorica Ímaz, directora del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones CDMX, indicó:

Algo que es muy importante tener presente es que ya la venta de estos dispositivos está prohibida, el consumo y la posesión son actividades que mientras no este destinada a la venta, no está prohibido, porque no se busca criminalizar el consumo, pero sí a quien está lucrando

En calles del Centro Histórico, la calle de Dolores, colonia Centro, los vapeadores se ofrecen sin ocultarse, los vendedores los muestran, los recomiendan y hasta explican su funcionamiento. Los precios varían: desde los 100 pesos hasta los 500 por dispositivo, dependiendo el modelo y la capacidad.

Video: Comercio Informal Vende Vapeadores a Pesar de Entrada en Vigor de la Prohibición

Operativos

La situación se repite en la calle de Génova en Zona Rosa. En estos puntos no se observaron operativos de decomisos.

De acuerdo con autoridades sanitarias, son artículos que no son supervisados.

"Es muy importante no comprar este tipo de dispositivos y no consumirlos, es muy importante, justo recordar que son estos sistemas mecánicos que funcionan a partir de estas resinas, aerosoles, ceras y muchas veces son combinaciones de sustancias no es que estemos viendo un extracto de nicotina puro”, señaló Ordorica Ímaz.

Con información de Guadalupe Madrigal

