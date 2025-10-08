Toman la Prepa 8 de la UNAM y Declaran Paro: Esto Piden Encapuchados a Autoridades

Este miércoles 8 de octubre de 2025, la Escuela Nacional Preparatoria Número 8 de la Universidad Nacional Autónoma de México registró un paro de actividades tras la llegada de jóvenes encapuchados que tomaron las instalaciones del plantel ubicado en la avenida Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El movimiento estudiantil se registró con el objetivo de exigir justicia para un alumno que presuntamente resultó herido durante las protestas realizadas el día anterior. Según la información disponible, las manifestaciones del martes estuvieron enfocadas principalmente en exigir que se detenga el genocidio en Palestina.

Durante la toma del plantel, se presentaron tensiones entre los manifestantes encapuchados y padres de familia que intentaban impedir el cierre de las instalaciones educativas. Hubo intercambios verbales entre ambos grupos, aunque no se reportaron incidentes mayores.

Al momento del reporte, los estudiantes que encabezaban el paro no habían detallado de manera específica las peticiones formales que presentarían a las autoridades universitarias. La situación se encontraba en desarrollo y permanecía bajo seguimiento por parte de Nmás.

Este incidente se suma a una serie de eventos recientes en diversos planteles de la UNAM. El día anterior, 7 de octubre, la misma Preparatoria 8 fue desalojada por una presunta amenaza de bomba. Los estudiantes tuvieron que abandonar las instalaciones mientras el Heroico Cuerpo de Bomberos realizaba la revisión correspondiente, con la expectativa de retomar actividades aproximadamente una hora después.

La amenaza de bomba del lunes no fue un caso aislado. El 6 de octubre, tanto la Preparatoria 6 como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también fueron evacuadas por supuestas amenazas similares. Adicionalmente, el 29 de septiembre pasado, las autoridades de la Prepa 8 habían emitido un comunicado informando sobre el hallazgo de un mensaje anónimo en una hoja de papel que motivó otra evacuación.

