Caso Kimberly Moya: Papá Desmiente Video Donde se Ve a Joven Desaparecida Caminando con Bolsas

A casi una semana de la desaparición de Kimberly Hilary Moya González, de 16 años, hoy circulan nuevos videos en redes sociales en el que se ve a una joven caminando por la calle con algunas bolsas, y que presuntamente sería Kimberly.

Miguel, el papá de Kimberly Moya, rechazó en entrevista con N+ que los nuevos videos que circulan en redes sea su hija. Señaló que la persona que se ve en el video no corresponde con la complexión de Kimberly, quien es más "menudita", mientras que la joven del video se ve más grande.

En tanto, la Fiscalía del Estado de México lleva a cabo operativos de búsqueda con caninos y agentes por la zona para localizar a la joven.

Kimberly desapareció cuando salió de un café internet

Ante esto, pidió a la ciudadanía dar información que ayude a dar con el paradero de la joven estudiante del primer semestre del CCH Naucalpan, que desapareció el pasado viernes 2 de octubre, después de que salió de un café internet al que acudió a sacar unas copias en la colonia San Rafael Chamapa en Naucalpan.

El caso ha movilizado a la familia y amigos de Kimberly, quienes han bloqueado Periférico Norte. La madre de la joven narró ante N+ que su hija salió de casa a las 15:56 horas del viernes, ya que fue a imprimir una tarea a un café internet, y que solo estuvo 20 minutos fuera. Las cámaras del café internet muestran que la menor salió del lugar a las 16:06 horas.

Salió por unas copias, y ya no regresó

Por la desaparición de Kimberly hay un hombre detenido, que de acuerdo con la mamá se ve en videos que corre hacia la joven y se la lleva.

¿Quién es Kimberly Hilary Moya González?

Kimberly tiene 16 años

Estudia el primer semestre del CCH Naucalpan.

Desapareció en la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan, Estado de México.

Salió de un café internet a donde fue a imprimir una tarea.

