Encuentran Cuerpos de 2 Adultos Mayores en Cisterna en GAM; Desaparecieron en Febrero 2026

Dos adultos mayores fueron localizados sin vida en la cisterna de un predio en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX), lo que ocasionó la inmediata movilización de los servicios de emergencia hoy, 11 de marzo de 2026.

Los hechos ocurrieron en un inmueble ocupado como negocio en la colonia Faja de Oro, en Norte 70-A y la calle Henry Ford.

Localizan sin vida a adultos mayores

Los adultos mayores habían sido reportados como desaparecidos desde hace casi un mes, el 14 de febrero de 2026.

Se trata de un hombre y una mujer, ambos de 62 años de edad, que tenían su domicilio en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero que laboraban en un local de renta de hamacas y andamios en la colonia Faja de Oro, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

Sus cuerpos fueron encontrados en la cisterna de dicho local, por lo que acudió hasta el punto personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y la Policía capitalina.

Extracción de cuerpos

De acuerdo con los primeros informes, los cuerpos fueron localizados anoche después de que vecinos alertaron sobre olor a descomposición.

Ante ello, las autoridades de la CDMX, con apoyo de instancias del Estado de México, se movilizaron esta mañana para la recuperación de los cadáveres.

Un equipo especial de los Bomberos empleó trajes, cuerdas, tanques de oxígeno y diversos aditamentos para poder ingresar a la cisterna.

Posteriormente, con apoyo de peritos, los cuerpos serán trasladados al anfiteatro para las investigaciones que determinen las circunstancias en las que terminaron en ese sitio.

De acuerdo con las investigaciones, las personas son Lilia Aldama Martínez y su esposo Alejandro Rojas Hernández.

