Enfrentamiento en Centro Histórico CDMX: Se Desata Riña por Desalojo de Predio y Bloqueo Hoy

La mañana de hoy, 20 de marzo de 2026, se reportó un enfrentamiento en el Centro Histórico; en N+ te compartimos qué pasó luego de la riña por el desalojo de vecinos y en dónde se encuentra el bloqueo.

Las personas desalojadas bloquean el cruce de Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle Belisario Domínguez, en la Plaza de la Concepción, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que hay afectaciones en la zona; mientras que el servicio del Metrobús de Buenavista a San Lázaro está cerrado.

Video: Desalojo de Predio Provoca Enfrentamiento en Av. Belisario Domínguez, CDMX

Si trabajas por la zona o tienes algún compromiso puedes usar como alternativa vial la avenida Hidalgo.

¿Qué pasó hoy en Eje Central Lázaro Cárdenas?

El conflicto comenzó tras el desalojo de vecinos de un inmueble, luego de que el propietario obtuviera un fallo legal a su favor. Las personas afectadas sacaron sus pertenencias a la vía pública y bloquearon la circulación como forma de protesta.

Con el paso de los minutos, la tensión aumentó y se registró una riña entre los propios habitantes, quienes se lanzaron diversos objetos que tenían a su alcance.

En breve más información.

FBPT