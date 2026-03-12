Este jueves, 12 de marzo de 2026, tres hombres armados irrumpieron en un domicilio para llevarse una caja fuerte en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, por la mañana, una mujer y un hombre que se encontraban en la casa, fueron sorprendidas por los sujetos, quienes los golpearon, los sometieron y los llevaron a una de las habitaciones, mientras, los criminales inspeccionaban todo el inmueble ubicado en la colonia Cocoyotes de dicha alcaldía.

Víctima narra cómo fue robo en su vivienda en la GAM

En entrevista exclusiva con N+, Adan narró cómo fue el robo en su vivienda, luego de que fue amenazado con una pistola y amarrado de manos y pies.

“Llegué a trabajar y entraron tres personas, como a las 8:15 más o menos. Yo estaba aquí abajo estaba limpiando unos botes, entonces entraron, vi que metieron la mano. Si me saqué de onda. Dije ahora qué onda. Y entraron tres personas. Uno me apuntó con su pistola, dijo agáchate, agáchate. Dijo quien está contigo, no hay nadie. Entonces entramos y empezaron a revisar la casa", relató la víctima.

Después de varios minutos de vaciar cajones, no encontraron la supuesta caja de seguridad, solo se llevaron algunos objetos y escaparon.

Las víctimas fueron auxiliadas por vecinos que acudieron al inmueble al escuchar sus gritos.

Con información de N+.

