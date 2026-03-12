¿Qué Pasó en Penal Varonil de Santa Martha Acatitla Hoy? Incendio Provoca Movilización
N+
Este jueves, 12 de marzo de 2026, se registró una intensa movilización por un incendio al interior el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla
La mañana de este jueves, se registró un incedio al interior del Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla en la alcaldía Iztapalapa, sin embargo, ya fue controlado; no se reportan personas lesionadas
La mañana de este jueves, 12 de marzo de 2026, se registró un incendio en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, el incendio se originó al interior del penal, en el área de cocina, al parecer por un cortocircuito, el humo se desplazó rápidamente a la sala 2 del área de visitas, lo que generó la alerta en el centro penitenciario, ubicado en la calle Unión y Calzada Ermita Iztapalapa de dicha alcaldía.
Bomberos capitalinos llegaron al lugar y controlaron la emergencia, al exterior del penal hay resguardo de policías. No se reportan personas lesionas ni intoxicadas.
Vecinos de la zona observaron la columna de humo, visible desde varios puntos en el oriente de la ciudad.
Con información de N+
