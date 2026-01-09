Entrega Gobierno de la CDMX Cédulas a Negocios que Ya No Venden Animales en Mercado de Sonora

Las autoridades capitalinas hicieron un recorrido por las instalaciones del Mercado de Sonora, en el Centro Histórico, que por décadas se distinguió por la venta de todo tipo de animales vivos.

Desde hace dos años, la Ley de Protección y Bienestar Animal prohibía esta práctica pero en los hechos no se cumplía.

Tras una sentencia judicial, la venta quedó prohibida por ley a partir del 1 de enero.

Video: Gobierno de la CDMX Entrega Cédulas a Negocios Que Ya No Venden Animales en el Mercado de Sonora

Cédulas y apoyo económico

Se entregaron cédulas y se anunció un apoyo económico para quienes cumplan con el cambio de giro comercial en sus locales.

A partir de este jueves 8 de enero, los 84 locales que vendían animales vivos como gallinas, tarántulas o borregos cambiaron de giro y terminó así una vieja tradición de vender animales con vida en los mercados de la ciudad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de cédulas para el nuevo giro de los comercios.

Anunció la entrega de apoyos emergentes de 50 mil pesos por local y créditos de hasta 100 mil pesos a quienes cambiaron de giro, al eliminar la venta de animales.

Destacó que la Constitución de la Ciudad de México y las leyes de avanzada han permitido que el Mercado de Sonora quede libre de venta de animales, y sea un ejemplo para todos los mercados de la ciudad.

Los mercados de esta ciudad deben cumplir la ley y deben garantizar que se conviertan en mercados libres de maltrato animal, es decir, que no va a haber maltrato, ni venta, ni compra de animales

Anunció el inicio de obras de mantenimiento mayor al Mercado de Sonora. Los trabajos se harán en coordinación con la alcaldía Venustiano Carranza.

Historias recomendadas:

Con información de N+

LECQ