Era Inquilino Secretario de Gobierno de CDMX de Inmueble de Fundación Antonio Haghenbeck

En el noticiero En Punto se ha informado sobre una serie de irregularidades en el manejo de la Fundación Hagenbeck y de la Lama y de presuntos fraudes inmobiliarios valuados en cientos de millones de pesos, orquestados por directivas de la fundación, con la complicidad de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

Documentos en poder de N+ revelan que el secretario de Gobierno de la capital era, hasta hace unos días, inquilino de uno de los inmuebles propiedad de la fundación.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, ocupaba el departamento número 9, de la calle Isacc Newton número 256, colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, una de las zonas de mayor plusvalía en la Ciudad de México.

Documentos oficiales en poder de En Punto señalan que el departamento forma parte de un edificio de cinco pisos, con locales comerciales, propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, cuyos directivos han sido acusados de despojo, fraude, falsificación de documentos, robo, amenazas, delitos financieros y ambientales ante la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Al respecto, Gustavo García Arias, activista contra corrupción inmobiliaria CDMX, indicó:

Antes de ser secretario de Gobierno, él ya habitaba este inmueble. Lo que no sabemos y no se ha dado a conocer públicamente es cuánto paga de renta y si la paga con un recibo fiscal deducible de impuestos

En 2016, la fundación reportó a la Junta de Asistencia Privada, que controla el gobierno capitalino, que tenía “cuentas por cobrar o adeudo de renta de los inquilinos” por más de 12 millones de pesos en varios inmuebles, entre ellos el de Newton 256.

Cravioto ha ocupado diversos cargos públicos: coordinador de los diputados locales de Morena en la ciudad, comisionado para la reconstrucción por el sismo del 2017; diputado federal y en octubre del 2024, fue nombrado secretario de Gobierno.

Desde ese departamento, Cravioto ha grabado videos que ha difundido en sus medios sociales.

En julio de 2022, cuando era senador, Cravioto Romero participó en la elección del Congreso Nacional de Morena. Se registró con el domicilio en la calle Isaac Newton 256.

Operativo

El pasado 7 de enero, autoridades judiciales y ambientales de la ciudad realizaron un operativo en el predio que ocupaba desde 1977 el “Refugio Franciscano” de animales.

La propiedad estaba en medio de una disputa legal en la que destacaba que el predio de más de 163 mil metros cuadrados ubicado en la carretera México-Toluca, fue vendido por la presidenta de la fundación, Carmela Rivero Jiménez y la apoderada legal, Verónica Blanco González, contraviniendo la voluntad del testamento de Antonio Hagenbeck, que había dejado el predio en comodato al Refugio Franciscano por tiempo indefinido, para la protección de animales.

Gustavo García Arias, activista contra corrupción inmobiliaria en CDMX, señaló:

La presunción aquí es que estaba favoreciendo las pretensiones de la Fundación. ¿Cuáles son las pretensiones de la Fundación? Vender un inmueble para realizar una especulación inmobiliaria

Video: Secretario de Gobierno de la CDMX Era Inquilino de Inmueble Propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck

Documentos en poder de En Punto revelan que el 6 de enero, un día antes del operativo, la Fiscalía de Justicia capitalina pidió de manera "extra urgente”, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana designar a 200 elementos para acompañar a personal ministerial y Policía de Investigación para llevar a cabo el aseguramiento del predio y para desalojar a sus ocupantes, por una denuncia de maltrato animal.

La Fiscalía también solicitó que 20 policías de seguridad pública realizaran la custodia de manera permanente y continua del inmueble asegurado.

“El secretario de Gobierno debió de haberse excusado personalmente ante la jefa de Gobierno, que es su superior jerárquico, de conocer cualquier asunto relacionado con la Fundación Haghenbeck. Tiene un conflicto de interés, tiene una amistad con Verónica Blanco. Ha sido justamente el secretario de Gobierno, quien ha encabezado las mesas de trabajo relacionado con el caso del Refugio Franciscano del predio de Cuajimalpa”, indicó García Arias.

Días después del operativo, el predio se entregó a la Fundación Antonio Haghenbeck a pesar de que lo vendieron, a través de un fideicomiso, en diciembre del 2020.

En un mensaje el 12 de enero de 2026, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, indicó:

Ya explicamos que es un conflicto entre particulares, donde por decisión judicial, se le dio la posesión a la Fundación Antonio Haghenbeck, pero que el gobierno de la ciudad estará atento a otras resoluciones judiciales si es que cambia digamos la posesión del inmueble a la otra fundación

La presidenta de la fundación, Carmela Rivero Jiménez; la apoderada legal, Verónica Blanco González; el tesorero, Juan Eduardo Cervantes Sánchez y las vocales: Cecilia Vega León y Rebeca Osornio Morgenroth, enfrentan denuncias ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por diversos delitos.

César Cravioto

La noche de este 18 de febrero, En Punto contactó a César Cravioto para conocer su postura. Reconoció que vivió más de 15 años en esa propiedad, que abandonó un mes después del operativo en el Refugio Franciscano.

A raíz del tema este que ocurrió, pues decidí ya dejar de rentar ahí

Al cuestionarle si hubo un conflicto de interés, respondió:

No, mira, le puedes preguntar a los del Refugio Franciscano mi posición al respecto. Los he recibido decenas de veces y he sido muy claro en mi posición al respecto y además es parte de la decisión de dejarlo porque no me pareció la forma en que la fundación hizo las cosas

Con información de Fátima Monterrosa, Dafne Mora y Adrián Tinoco

