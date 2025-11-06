¿Dónde Están los Escape Rooms Gratis que Ofrece el Metro CDMX? Hay Seis Temáticas

¿Eres fan de los juegos de escape y también del terror? ¡Toma nota! El Metro de la Ciudad de México (CDMX) habilitó seis escape rooms con temáticas de horror en donde los zombis no podían faltar.

Aquí en N+ te informamos en dónde se encuentran esos "cuartos de escape", sus horarios, los días en los que podrás acudir y participar completamente gratis, así como las temáticas de terror que te fascinarán.

¿Dónde se encuentran los escape rooms?

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer la instalación de seis cuartos de escape en la Glorieta de Insurgentes.

Dijo que se trata de una actividad recreativa gratuita abierta al público en general y apta para todas las edades

“Los Escape Rooms están diseñadas para familias, grupos de amigos, parejas o participantes individuales interesados en experiencias interactivas que refuercen habilidades de razonamiento lógico”, comentó.

Seis temáticas de horror

Se trata de seis cuartos de escape que funcionarán de este jueves 6 y hasta el domingo 9 de noviembre de 2025, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, con seis temáticas de terror:

Santa Inquisición Purgatorio El circo de los horrores Tesoro de Moctezuma Estación de policías zombi Laboratorio zombi

En cada sala se presentará una narrativa diferente con pistas, enigmas y acertijos, añadió el STC Metro CDMX.

¿Cuánto dura cada experiencia?

Cada experiencia tiene una duración aproximada de diez minutos y permite la participación de grupos de hasta diez personas, quienes pueden volver a integrarse tantas veces como lo deseen, expuso.

“La finalidad es crear un espacio de convivencia y esparcimiento. Esta iniciativa es resultado de la colaboración entre Escapes Rooms México, sede Condesa, y el Sistema de Transporte Colectivo, bajo la dirección general de Adrián Rubalcava Suárez, con el objetivo de promover actividades culturales y lúdicas y dar proyección a empresas mexicanas”, puntualizó.

Con información de N+.

