¿Dónde Están los Escape Rooms Gratis que Ofrece el Metro CDMX? Hay Seis Temáticas

El Metro de la Ciudad de México habilita seis ‘cuartos de escape’ con temáticas de horror, como zombis, purgatorio, circo de los horrores y más; conoce aquí dónde están y sus horarios disponibles

El Metro de la Ciudad de México ofrece una experiencia de diversión a través de ‘escape rooms’ con diversas temáticas. Foto: @MetroCDMX

¿Eres fan de los juegos de escape y también del terror? ¡Toma nota! El Metro de la Ciudad de México (CDMX) habilitó seis escape rooms con temáticas de horror en donde los zombis no podían faltar.

Aquí en N+ te informamos en dónde se encuentran esos "cuartos de escape", sus horarios, los días en los que podrás acudir y participar completamente gratis, así como las temáticas de terror que te fascinarán.

¿Dónde se encuentran los escape rooms?

En un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro dio a conocer la instalación de seis cuartos de escape en la Glorieta de Insurgentes.

Dijo que se trata de una actividad recreativa gratuita abierta al público en general y apta para todas las edades

“Los Escape Rooms están diseñadas para familias, grupos de amigos, parejas o participantes individuales interesados en experiencias interactivas que refuercen habilidades de razonamiento lógico”, comentó.

Seis temáticas de horror

Se trata de seis cuartos de escape que funcionarán de este jueves 6 y hasta el domingo 9 de noviembre de 2025, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, con seis temáticas de terror:

  1. Santa Inquisición
  2. Purgatorio
  3. El circo de los horrores
  4. Tesoro de Moctezuma
  5. Estación de policías zombi
  6. Laboratorio zombi

En cada sala se presentará una narrativa diferente con pistas, enigmas y acertijos, añadió el STC Metro CDMX.

¿Cuánto dura cada experiencia?

Cada experiencia tiene una duración aproximada de diez minutos y permite la participación de grupos de hasta diez personas, quienes pueden volver a integrarse tantas veces como lo deseen, expuso.

“La finalidad es crear un espacio de convivencia y esparcimiento. Esta iniciativa es resultado de la colaboración entre Escapes Rooms México, sede Condesa, y el Sistema de Transporte Colectivo, bajo la dirección general de Adrián Rubalcava Suárez, con el objetivo de promover actividades culturales y lúdicas y dar proyección a empresas mexicanas”, puntualizó.

