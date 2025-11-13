¿Cuáles Son las Estaciones del Metro y Metrobús sin Servicio Hoy?

La mañana de hoy, 13 de noviembre de 2023, se suspendió el servicio en algunas estaciones del Metro y Metrobús, en N+ te contamos en cuáles para que tomes tus precauciones y consideres rutas alternas.

De acuerdo con información del Metro CDMX, las estaciones Zócalo-Tenochtitlan y Allende de la Línea 2 permanecen cerradas de forma temporal. Cabe señalar que Pino Suárez ya cuenta con servicio.

Recomiendan a los usuarios utilizar como rutas alternativas las estaciones:

San Antonio Abad de la Línea 2.

San Juan de Letrán, Línea 8.

Bellas Artes, Líneas 2 y 8,.

Metrobús reporta afectaciones en su servicio

El Metrobús CDMX también informó afectaciones temporales en la Línea 4, específicamente en la Ruta Norte.

Durante las primeras horas del día, el servicio solo estuvo disponible entre las estaciones:

San Lázaro- Pantitlán, Calle 6.

Alameda Oriente

El tramo correspondiente a la Ruta Norte se mantuvo sin servicio por presencia policial y movilizaciones, sin embargo, a las 6:41 horas, el sistema reportó la reanudación del servicio, aunque advirtió que la línea presenta retrasos debido al operativo vial y la congestión en el tránsito

¿Por qué están cerradas las estaciones del Metro?

Las estaciones Zócalo-Tenochtitlán y Allende se encuentran cerradas debido a las marchas encabezadas por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que este 13 de noviembre realizan un mitin y una mega marcha en la Ciudad de México (CDMX).

Desde las primeras horas del día, integrantes de la CNTE se congregaron en las inmediaciones del Palacio Nacional, en el primer cuadro de la capital

