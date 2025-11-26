Estaciones Cerradas del Metrobús Hoy: Revisa Dónde No Habrá Servicio
Consulta aquí las estaciones cerradas del Metrobús hoy, 26 de noviembre de 2025
¡Toma precauciones! Porque este miércoles, 26 de noviembre de 2025, habrá algunas estaciones cerradas en la Línea 1 del Metrobús. Te decimos dónde no habrá servicio.
Mediante redes sociales, el Metrobús informó que siete estaciones estarán cerradas hoy y sin servicio en ambos sentidos por trabajos de mantenimiento, se trata de:
- Deportivo 18 de Marzo, cerrada hoy 26 de noviembre.
- Nuevo León, cerrada hoy 26 de noviembre.
- Río Churubusco, cerrada hoy 26 de noviembre.
- Euzkaro, cerrada 26 y 27 de noviembre.
- Doctor Gálvez, cerrada 26 y 27 de noviembre.
- Plaza de la República, cerrada 27 y 28 de noviembre.
- La Piedad, 27 y 28 de noviembre.
Se recomienda a los usuarios tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y buscar rutas alternas.
Trabajos de mantenimiento en el Metrobús
Toma en cuenta que también hay trabajos de mantenimiento en la Línea 2 del Metrobús, en ambos sentidos de la estación Iztacalco, que concluirán hasta el 5 de diciembre, mientras que en la estación Rojo Gómez hay mantenimiento nocturno, de las 22:00 horas al cierre de servicio, concluye el 28 de noviembre.
Mientras que en la Línea 5 del Metrobús se realizan trabajos de mantenimiento desde hoy en las estaciones Oriente 101 y Río Consulado; en la estación Preparatoria 3 y Río Guadalupe, mañana 27 de noviembre; en Victoria y Río Sta. Coleta, el 28 de noviembre.
