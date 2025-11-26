Inicio Ciudad de México Estaciones Cerradas del Metrobús Hoy: Revisa Dónde No Habrá Servicio

Estaciones Cerradas del Metrobús Hoy: Revisa Dónde No Habrá Servicio

|

N+

-

Consulta aquí las estaciones cerradas del Metrobús hoy, 26 de noviembre de 2025

Usuarios de la Línea 1 del Metrobús

Usuarios de la Línea 1 del Metrobús. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

¡Toma precauciones! Porque este miércoles, 26 de noviembre de 2025, habrá algunas estaciones cerradas en la Línea 1 del Metrobús. Te decimos dónde no habrá servicio.

Mediante redes sociales, el Metrobús informó que siete estaciones estarán cerradas hoy y sin servicio en ambos sentidos por trabajos de mantenimiento, se trata de:

  • Deportivo 18 de Marzo, cerrada hoy 26 de noviembre.
  • Nuevo León, cerrada hoy 26 de noviembre.
  • Río Churubusco, cerrada hoy 26 de noviembre.
  • Euzkaro, cerrada 26 y 27 de noviembre.
  • Doctor Gálvez, cerrada 26 y 27 de noviembre.
  • Plaza de la República, cerrada 27 y 28 de noviembre.
  • La Piedad, 27 y 28 de noviembre.

 

Se recomienda a los usuarios tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y buscar rutas alternas.

Noticia relacionada: Bloqueo en el AICM Hoy: Protesta de Taxistas Afecta Esta Zona

Trabajos de mantenimiento en el Metrobús

Toma en cuenta que también hay trabajos de mantenimiento en la Línea 2 del Metrobús, en ambos sentidos de la estación Iztacalco, que concluirán hasta el 5 de diciembre, mientras que en la estación Rojo Gómez hay mantenimiento nocturno, de las 22:00 horas al cierre de servicio, concluye el 28 de noviembre.

Mientras que en la Línea 5 del Metrobús se realizan trabajos de mantenimiento desde hoy en las estaciones Oriente 101 y Río Consulado; en la estación Preparatoria 3 y Río Guadalupe, mañana 27 de noviembre; en Victoria y Río Sta. Coleta, el 28 de noviembre.

Con información de N+

Rar
 

Sociedad
Inicio Ciudad de México Estaciones cerradas metrobus cdmx hoy 26 de noviembre 2025 donde no hay servicio