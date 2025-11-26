Estaciones Cerradas del Metrobús Hoy: Revisa Dónde No Habrá Servicio

¡Toma precauciones! Porque este miércoles, 26 de noviembre de 2025, habrá algunas estaciones cerradas en la Línea 1 del Metrobús. Te decimos dónde no habrá servicio.

Mediante redes sociales, el Metrobús informó que siete estaciones estarán cerradas hoy y sin servicio en ambos sentidos por trabajos de mantenimiento, se trata de:

Deportivo 18 de Marzo, cerrada hoy 26 de noviembre.

Nuevo León, cerrada hoy 26 de noviembre.

Río Churubusco, cerrada hoy 26 de noviembre.

Euzkaro, cerrada 26 y 27 de noviembre.

Doctor Gálvez, cerrada 26 y 27 de noviembre.

Plaza de la República, cerrada 27 y 28 de noviembre.

La Piedad, 27 y 28 de noviembre.

🔴 #TómaloEnCuenta



Te compartimos los cierres programados en #Línea1 por trabajos de mantenimiento.



Consulta la información en el link y prevé tu trayecto. 👇🏻🚍



⛓️ https://t.co/oU8f4Ffn0y pic.twitter.com/8EiHnBVfq2 — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) November 25, 2025

Se recomienda a los usuarios tomar precauciones, anticipar sus tiempos de traslado y buscar rutas alternas.

Trabajos de mantenimiento en el Metrobús

Toma en cuenta que también hay trabajos de mantenimiento en la Línea 2 del Metrobús, en ambos sentidos de la estación Iztacalco, que concluirán hasta el 5 de diciembre, mientras que en la estación Rojo Gómez hay mantenimiento nocturno, de las 22:00 horas al cierre de servicio, concluye el 28 de noviembre.

Mientras que en la Línea 5 del Metrobús se realizan trabajos de mantenimiento desde hoy en las estaciones Oriente 101 y Río Consulado; en la estación Preparatoria 3 y Río Guadalupe, mañana 27 de noviembre; en Victoria y Río Sta. Coleta, el 28 de noviembre.

Con información de N+

