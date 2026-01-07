Inicio Ciudad de México Atención: Metrobús CDMX Cierra Estaciones Hoy en las Líneas 6 y 7

Atención: Metrobús CDMX Cierra Estaciones Hoy en las Líneas 6 y 7

Conoce aquí cuáles son las estaciones sin servicio en dos Líneas del Metrobús de la Ciudad de México por cortes a la circulación 

El Metrobús pide tomar previsiones ante cierre de estaciones

El Metrobús pide tomar previsiones ante cierre de estaciones. Foto: Cuartoscuro | Archivo

¡Toma precauciones! Este miércoles 7 de enero de 2026, varias estaciones del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) permanecerán cerradas por diversos cortes a la circulación.

Aquí en N+ te informamos cuáles son las estaciones sin servicio hoy, para que consideres alternativas y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

Estaciones sin servicio en Líneas 6 y 7

A través de redes sociales, dicho sistema de transporte público capitalino dio a conocer que en total estarán cerradas tres estaciones de la línea 6 y dos más de la línea 7.

  • Línea 6: Estaciones De los Misterios, Hospital Infantil La Villa y Gustavo A. Madero.
  • Línea 7: Estaciones De los Misterios y Gustavo A. Madero.

Las estaciones permanecerán cerradas hoy, desde las 08:00 a las 20:00 horas, debido a cortes a la circulación, sostuvo el Metrobús CDMX.

Estaciones cerradas por romería

Cabe señalar que además siguen cerradas otras estaciones del Metrobús CDMX por Romería Navideña en la Línea 4:

  • Ruta Norte: Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, Hidalgo y Bellas Artes. 
  • Ruta Sur: Alcaldía Cuauhtémoc y México Tenochtitlán.

De acuerdo con el sistema de transporte, el cierre inició el 22 de diciembre de 2025 y culminará el 8 de enero de 2026.

