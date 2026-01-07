Atención: Metrobús CDMX Cierra Estaciones Hoy en las Líneas 6 y 7
N+
Conoce aquí cuáles son las estaciones sin servicio en dos Líneas del Metrobús de la Ciudad de México por cortes a la circulación
COMPARTE:
¡Toma precauciones! Este miércoles 7 de enero de 2026, varias estaciones del Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) permanecerán cerradas por diversos cortes a la circulación.
Aquí en N+ te informamos cuáles son las estaciones sin servicio hoy, para que consideres alternativas y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.
Video relacionado: Niegan Entrada de Hombre con su Perro de Servicio a Estación de Metro CDMX.
Estaciones sin servicio en Líneas 6 y 7
A través de redes sociales, dicho sistema de transporte público capitalino dio a conocer que en total estarán cerradas tres estaciones de la línea 6 y dos más de la línea 7.
- Línea 6: Estaciones De los Misterios, Hospital Infantil La Villa y Gustavo A. Madero.
- Línea 7: Estaciones De los Misterios y Gustavo A. Madero.
Las estaciones permanecerán cerradas hoy, desde las 08:00 a las 20:00 horas, debido a cortes a la circulación, sostuvo el Metrobús CDMX.
¡Tómalo en cuenta!— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) January 7, 2026
Por cortes a la circulación, a partir de las 8:00 h de hoy miércoles 7 de enero, habrá modificaciones en el servicio de las Líneas 6 y 7. https://t.co/oU8f4FfUQ6 pic.twitter.com/2C1RJ7hzqk
Estaciones cerradas por romería
Cabe señalar que además siguen cerradas otras estaciones del Metrobús CDMX por Romería Navideña en la Línea 4:
- Ruta Norte: Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, Hidalgo y Bellas Artes.
- Ruta Sur: Alcaldía Cuauhtémoc y México Tenochtitlán.
De acuerdo con el sistema de transporte, el cierre inició el 22 de diciembre de 2025 y culminará el 8 de enero de 2026.
Historias recomendadas:
- Viven Miles de Murciélagos entre los Edificios de una Unidad Habitacional en Tlalpan.
- Vigilan Refugio Franciscano Tras Alerta de Operativo; CDMX Espera Resultados de Investigaciones.
- Paciente Llega a Hospital del IMSS con Diarrea y Termina con Derrame Cerebral en CDMX.
Con información de N+.
spb