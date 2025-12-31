Horario del Metro CDMX Año Nuevo 2026: Éstas son Las Líneas Que Operarán Hasta la Madrugada Hoy

El Sistema de Transporte Colectivo informó de una ampliación del horario del Metro para la gente que asistirá esta noche al Concierto de Fin de Año 2025. Estas son las estaciones que podrás tomar esta madrugada.

El director del Metro, Adrián Rubalcava informó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno de la CDMX, debido a las celebraciones de fin de año, hoy 31 de diciembre se amplía el horario de servicio hasta la 1:00 de la mañana.

¿Cuáles son las Líneas del Metro que darán servicio hasta la 1 de la madrugada?

El Metro informó que las Líneas que darán servicio hasta la 1 a.m. son:

1: Pantitlán a Observatorio

2: Cuatro Caminos a Tasqueña

3: Indios Verdes a Universidad

8: Garibaldi a Constitución 1917

9: Pantitlán a Tacubaya

Esto para facilitar los traslados de las personas usuarias.

Invitamos a planear su viaje con anticipación, atender las indicaciones del personal y tomar previsiones, a fin de realizar recorridos seguros y ordenados

¿Cuál será el horario del Metro este 1 de enero 2026?

El Metro informó que el horario del Metro este jueves 1 de enero, es el siguiente:

El servicio operará con horario de día festivo, de 7:00 a 24:00 horas.

