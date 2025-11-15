¿Qué Estudió Fátima Bosch? Trayectoria Académica de la Representante de México en Miss Universo

Fátima Bosch continúa en la competencia para convertirse en Miss Universo 2025. La representante de México en Tailandia ha participado en diversas actividades del concurso, que incluyen la gala de bienvenida Moonlighy Sky, el Carnival Mágic Park y el Fashion Show en traje de baño. En sus funciones como Miss Universo México, la participante sigue recibiendo el apoyo del público y los medios de comunicación, quienes se preguntan dónde y qué estudió Fátima Bosch.

La tabasqueña Fátima Bosch se convirtió en tema de conversación desde principios de mes, cuando protagonizó una confrontación verbal con Nawat Itsaragrisil. La concursante denunció una agresión de parte del director de Miss Grand Thailand y Miss Grand International, quien la llamó tonta, por haber solicitado la aprobación de su equipo para publicar contenido en redes sociales.

Dónde estudió Fátima Bosch

Quien se coronó como Miss Universo México 2025 el pasado sábado 13 de septiembr, nació en Santiago de Teapa​​, en el estado de Tabasco. Es hija de Vanessa Fernández Balboa y Bernardo Bosch Hernández, y hermana de Bernardo Bosch Fernández.

Fátima Bosch dejó Tabasco para tomar rumbo hacia la Ciudad de México, en donde realizó sus estudios universitarios. La joven de 25 años se matriculó en la Universidad Iberoamericana, a donde llegó sin conocer a nadie y con miedo de "si iba a poder con la escuela, si iba a extrañar mucho a mi familia, mis amigos, mi hogar, mi perro, tenía dudas si iba a hacer amigos, si iba a poder con todas las responsabilidades y lograr todas las promesas que algún día le hice a mi niña interior".

En junio de 2024, Fátima Bosch terminó su licenciatura y lo compartió con sus seguidores en redes sociales. Un año después, Bosch Fernández fue celebrada por su universidad cuando se coronó como Miss Universo México 2025; a través de un post en Instagram, la Ibero señaló que la joven había destacado en la escuela "por su originalidad y solidaridad para los demás".

Qué estudió Fátima Bosch

La representante de México en Miss Universo 2025 estudió la licenciatura de Diseño de Indumentaria y Moda. Durante sus estudios, creó la marca FABOFE, con la que apoya causas sociales. En marzo pasado, trabajó en el diseño y la donación de hoddies con frases, con el dinero obtenido apoyó un programa migrante de una asociación civil en Villahermosa Tabasco. Su marca también realiza ropa sostenible, con fibras y colorantes naturales.

En su currículum, Fátima Bosch presume haber fabricado el vestuario de la dragqueen, bailarina, actriz, cantante y vedette, Kimbara Kumbara.

Bosch también estudió en la NABA de Milán y tomó un cursó en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos. Este último también la felicitó en septiembre pasado, cuando le hicieron saber que estaban orgullosos de ella y prometieron apoyarla en el 74 certamen de Miss Universo, el 21 de noviembre de 2025.

Fátima Bosch Fernández llegó a Miss Universo México siete años después de haberse convertido en Flor Tabasco, en abril de 2018.

En su cuenta de Instagram agrega que además de diseñadora es poeta, fotógrafa y pintora.

