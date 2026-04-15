Evita Esta Zona en CDMX: Bloqueo por Desaparecidos en México Hoy 15 de Abril 2026

¡Toma precauciones! Este miércoles 15 de abril de 2026, miembros de la organización Unidad Nacional Independiente en Resistencia (UNIR) saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) para realizar diversas actividades en protesta por las desapariciones en el país.

Las acciones contemplan el mitin “¡Nos faltan”, así como una mesa de trabajo y una velada en la capital mexicana.

Aquí te informamos sobre las zonas afectadas y hora de la protesta, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

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Mitin “¡Nos faltan!”

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la Unidad Nacional Independiente en Resistencia realizará diversas acciones en la alcaldía Cuauhtémoc:

09:00 horas: Mitin “¡Nos faltan!” y pega de carteles, en la Secretaría de Gobernación (Segob), en Abraham González Númeroo 48, colonia Juárez.

Mitin “¡Nos faltan!” y pega de carteles, en la Secretaría de Gobernación (Segob), en Abraham González Númeroo 48, colonia Juárez. 11:00 horas: Mesa de trabajo con autoridades y presentación de “La otra rima”.

Mesa de trabajo con autoridades y presentación de “La otra rima”. 19:00 horas: Velada por los desaparecidos

Demanda de los manifestantes

La UNIR dio a conocer las demandas del bloqueo:

Visibilizar que la desaparición de personas continúa siendo una emergencia nacional.

Exigir atención inmediata por parte de las autoridades en México.

Denunciar que no hay personal suficiente para realizar la búsqueda ni las herramientas necesarias.

Señalar que la impunidad que prevalece en el país no permite dar seguimiento a cada uno de los casos denunciados.

La SSC advirtió que no se descarta la afectación de vialidades como medida de protesta y que otras organizaciones sociales y colectivos de madres buscadoras se sumen en apoyo.

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spb