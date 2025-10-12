Explota Casa por Acumulación de Gas en Coyoacán; Hay Una Persona Con Quemaduras

La mañana de este domingo 12 de octubre se registró una explosión por acumulación de gas en una casa ubicada sobre la calle Toltecas, en la alcaldía Coyoacán, al sur de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió dentro de una casa habitación, donde presuntamente se acumuló gas LP debido a una fuga en un tanque. La detonación provocó daños estructurales en el inmueble y rompió ventanas de viviendas cercanas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron de inmediato al lugar para sofocar las llamas y controlar la situación, evitando que el fuego se extendiera a otros predios. También participaron equipos de Protección Civil, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona.

#AlMomento Atendimos una deflagración por acumulación de gas en una vivienda de dos niveles, ubicada en la colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. Hay dos personas lesionadas que ya son atendidas por el ERUM.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/gp9Wg4kOwz — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 12, 2025

Un hombre fue trasladado al hospital por quemaduras en casi todo su cuerpo

Las autoridades informaron que dos personas resultaron lesionadas, uno de los lesionados tuvo que ser trasladado a un hospital cercano pues presentaba quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo y otro fue herido, pues le cayó parte del techo que se derrumbó del domicilio.

Vecinos relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras de distancia y que el siniestro causó gran alarma entre los residentes. Las autoridades capitalinas realizan una evaluación estructural del inmueble afectado para determinar si es habitable, además de investigar las causas exactas del incidente.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la ciudadanía a revisar periódicamente las instalaciones de gas, evitar conexiones improvisadas y verificar que las válvulas y mangueras se encuentren en buen estado, a fin de prevenir accidentes similares en los hogares de la capital.

Explosión en casa de Coyoacán. Foto: ERUM

