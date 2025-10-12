Las Marchas del 12 de Octubre en CDMX; Consulta en qué Vialidades Habrá Movilizaciones.

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las concentraciones que se tienen registradas para hoy domingo 12 de octubre de 2025.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 14 concentraciones, 7 rodadas ciclistas y 23 eventos de esparcimiento durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

14:00 Horas. Movimiento indígena y popular de la Ciudad de México. Se reunirán en el Ángel de la Independencia con destino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Realizarán una caminata por los más de 500 años de resistencia Indígena para visibilizar y honrar la resistencia que los pueblos originarios han mantenido frente al despojo, la injusticia y el acoso.

Concentraciones

Cuauhtémoc

10:00 Horas. Congreso de la Ciudad de México. Militantes y simpatizantes de Morena acudirán a Donceles y Allende, en el Centro Histórico, por el informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Benito Juárez

11:00 Horas. Integrantes del Congreso Nacional Indígena se reunirán en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” en avenida México Coyoacán No. 343, colonia Xoco.

Tendrán un evento por los 533 años de resistencia indígena contra la colonización, los 29 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena y por los 5 años de la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Rodada ciclista

Azcapotzalco

06:00 Horas. "Azacapobike". Partirán del Parque del Bolsillo, colonia Nueva Santa María, con destino a la Feria del Mole en el pueblo de San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa alta.

Para conocer la información completa publicada por la SSC-CDMX acerca de las actividades previstas para este 12 de octubre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Historias recomendadas:

ASJ