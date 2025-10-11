Sheinbaum se Suma a Colecta de Teletón; “Lo que Hacen es Muy Hermoso”, destaca

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a las y los mexicanos a apoyar a la colecta de Teletón y dijo que es por el bien de los más vulnerables,

En un mensaje en X, la mandataria afirmó que la Fundación apela a la generosidad del pueblo mexicano.

“Quiero felicitar un año más de Fundación Teletón. Teletón apela a algo muy hermoso que es la generosidad del pueblo de México.

“Los invito a que nos unamos una vez más para apoyar a todos las niñas y niños con alguna discapacidad o con algún otro padecimiento.

Lo hace Fundación Teletón es algo muy hermoso que es algo muy hermoso.

“Los invito a todas y a todos que una vez más apoyemos con nuestra generosidad a todas las niñas y niños”, llamó este sábado 11 de octubre.

Este fin de semana se celebró una edición más del Teletón. Bajo el lema 'Teletón Cambia Todo. Tú Cambias Todo', este año busca romper una meta de más de 420 millones 770 mil 069 pesos + 1.

Si quieres continuar apoyando los programas de rehabilitación, salud e inclusión para miles de niñas y niños con discapacidad, autismo o cáncer en todo el país, esta fue tu oportunidad.

En 2024, Teletón México se realizó el 14 de diciembre de 2024, en el Foro Teletón y Parque Aztlán. En aquella jornada, que duró más de 15 horas, se logró superar la meta de recaudación. El presidente de Fundación Teletón, Fernando Landeros, agradeció a los mexicanos y a cada niño que los inspiró para llegar a la meta:

¿Cómo donar al Teletón 2025?

Las donaciones podrán realizarse a través de Banamex (en sus sucursales, cajeros automáticos, CoDi, transferencias o app), en Farmacias del Ahorro, Tiendas Soriana y Financiera para el Bienestar. Además, el público puede hacer sus aportaciones en las alcancías Teletón o en línea, a través de teleton.org.

