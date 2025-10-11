Raymond Toca Tierra en Cabo San Lucas, Baja California Sur

Este sábado 11 de octubre, el Ciclón Postropical Raymond tocó tierra en Cabo San Lucas, Baja California Sur, provocando condiciones meteorológicas adversas en el occidente del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sonora (centro y este) y Chihuahua (oeste y sur). Además, se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa y Nayarit, así como chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California.

El #Ciclón post-tropical #Raymond se localizó en tierra esta noche, a 10 km al occidente de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur; no obstante su debilitamiento, sus remanentes continuarán afectando el occidente de #México. Más información en ⬇️ pic.twitter.com/jxoksHcRbo — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 12, 2025

Alertan por lluvias acompañadas de descargas eléctricas

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, reducir la visibilidad en carreteras y generar encharcamientos, deslaves, deslizamientos, inundaciones y un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Asimismo, se esperan vientos de 45 a 55 km/h con rachas de hasta 75 km/h en las costas del sur de Baja California Sur; rachas de 50 a 70 km/h en costas de Sinaloa y Nayarit, y rachas de 40 a 50 km/h en Baja California, Sonora y Chihuahua.

El SMN también alertó sobre oleaje elevado, de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de Baja California Sur (sur), Sinaloa y Nayarit, y de 1.5 a 2.5 metros en las costas del occidente de Baja California.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada y atender las recomendaciones de Protección Civil ante posibles afectaciones por las lluvias y los fuertes vientos.

Historias recomendadas:

Saldo Mortal por Lluvias en México: Sube a 37 la Cifra de Fallecidos en 4 Estados

Inundaciones en Veracruz: Permanecen Comunidades Bajo el Agua; Así Se ve Recorrido Aéreo