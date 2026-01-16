Explosión en Paseos de Taxqueña: Conserje del Edificio También Resultó Afectado

Se prevé que a partir de la siguiente semana autoridades entreguen el primer apoyo, de 8 mil pesos para renta, a 24 familias afectadas tras la explosión en el edificio de Paseos de Taxqueña, una situación en la que también se encuentra, Rafael el conserje del edificio, con dos pequeños a los que debe buscarle un nuevo lugar para vivir y además un nuevo empleo para subsistir.

Rafael Pérez vivía ahí con sus 2 hijos, de 3 meses y 6 años, y con su esposa. Hoy, al igual que las 24 familias que lo habitaban, deberá buscar un lugar para vivir.

Ahorita solo de apoyo, mis cosas todavía están adentro hasta que encuentre yo dónde rentar. Pues al parecer, según esto me van a seguir pagando el sueldo

Rafael salió ileso de la explosión, su esposa tuvo lesiones leves en los pies, este jueves rescató lo más valioso y necesario: su pantalla de televisión y una tina para bañar a su bebé.

No tengo a dónde llevar lo demás, la tinita de mi bebé, por lo pronto, fue lo único que pude sacar hasta que nos den el apoyo de vivienda para poder ir a rentar, ahorita voy a llevar la pantalla a casa de mi mamá, por lo pronto, en lo que busco un lugar dónde vivir. me quedé sin trabajo y sin casa

Video: Explosión en Paseos de Taxqueña: Entre los Afectados También Está el Conserje del Edificio

Mudanzas

Habitantes del edificio continuaron sacando sus pertenencias. Hasta este jueves se han realizado 13 mudanzas, entre ellas la de Jenny Cárdenas y su esposo, que compraron su departamento después de casarse.

34 años, aquí nacieron mis hijos, crecieron. Dices: ‘¿Y ahora?’ Me despierto y digo: ‘¿Ahora qué sigue?’ El shock de que no tienes casa, esa es la parte difícil

Por la explosión, Jeny sufrió lesiones en un oído. Su esposo fue alcanzado por los vidrios.

A Carlos sí le cayó un vidrio, estaba todo ensangrentado, fue horrible, espantoso. Nosotros somos los de este lado, 101. Todo. Se ve la sala, el comedor, Todo. No hemos podido sacar nada, sí, documentos importantes y algo de ropa, lo que pasa es que nos dividieron por prioridades, los de este lado ya desocuparon, estamos en shock todavía

El edificio está casi vacío, se prevé que este fin de semana pueda cerrarse por completo.

Al respecto Jorge Peña, director de Protección Civil de Coyoacán, señaló:

Se están haciendo reforzamiento de puntales y ya están activando la fase de recuperación del inmueble, ya se están poniendo plásticos y por la parte de adentro se va a poner un tapial para que nadie pueda tener acceso

Historias recomendadas:

Con información de Elizabeth Mávil

LECQ