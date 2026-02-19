Extorsiones en CDMX: Cae “El Chelas” y su Cómplice por Exigir Cuota a Comerciantes del Centro

Las autoridades capitalinas dieron a conocer los detalles de la detención de dos presuntos extorsionadores de comerciantes del Centro Histórico de la CDMX, entre ellos, “El Chelas”, quien es señalado también por otros delitos.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, las aprehensiones se realizaron en el marco de la estrategia de combate a la extorsión.

Los detenidos exigían dinero en efectivo a los comerciantes para permitirles ocupar espacios en la vía pública, indicó

Por lo tanto, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), donde se definirá su situación jurídica, pero, ¿cómo fueron detenidos los presuntos extorsionadores y quién es “El Chelas”?

¿Cómo detuvieron a “El Chelas” por extorsión en CDMX?

La SSC informó que la detención de “El Chelas” ocurrió en el cruce de la avenida Hidalgo y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Centro Histórico, cuando se percataron de que los dos sujetos agredían verbalmente a un hombre que vendía mercancía en la vía pública.

Por está razón, se acercaron con el afectado para saber qué ocurría y la víctima les contó que dichos sujetos lo amedrentaron.

Le dijeron que si no pagaban una cuota semanal no podrían vender en el lugar

Fue entonces cuando los oficiales les marcaron el alto a los posibles responsables y de acuerdo con los protocolos de actuación policial, les realizaron una revisión preventiva y les aseguraron:

Teléfono celular

Una bicicleta eléctrica

10 identificaciones

Dinero en efectivo

Un radio de frecuencia cerrada

Los hombres identificados como Rafael “N” de 51 y Pedro “N” de 71 años de edad, fueron notificados de sus derechos y junto con lo asegurado quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

¿Quién es “El Chelas”, ligado a extorsiones en CDMX?

Las autoridades indicaron que Pedro “N”, de 71 años y conocido con el alias de “El Chelas”, es identificado como presunto extorsionador de comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además, luego de hacer el cruce de información se detectó que “El Chelas” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la CDMX, dicha carpeta de investigación se originó en el 2021 por el delito de despojo.

#Importante | En el marco de la Estrategia de combate a la #Extorsión, en atención a una denuncia ciudadana, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Pedro "N" y Rafael "N" en el #CentroHistórico, en @AlcCuauhtemocMx.



De acuerdo con las indagatorias, los detenidos exigían dinero en… pic.twitter.com/60dyLy3Ete — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 19, 2026

