Usuarios del Metro Reportan Aglomeraciones y Retraso: ¿Cuáles son las Líneas Afectadas Hoy?

Esta noche, usuarios del Metro en la Ciduad de México reportan retrasos y afectaciones en varias Líneas, por lo que las largas filas y aglomeraciones en los pasillos ya se reportan.

¿Cuáles son las líneas del Metro con afectaciones hoy?

Los usuarios reportan que el servicio está detenido en la Línea 8 del Metro por lo que ya hay aglomeraciones, ante esto el Metro informó.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 8. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren.

VIDEO: Protesta de "Brazos Caídos" en Metro de CDMX; Así Podría Verse Afectado el Servicio

En tanto, en la Línea 3 del Metro en la estación Hidalgo también los usuarios también reportan retrasos, lo que ya afecta la demanda en el Metrobús.

Consideren demasiada afluencia de usuario entre los que hay niños, personas de la tercera edad y personas sin visión, que pueden sufrir un accidente. La línea 3 SCT. Envíen más vagones

Mientras que en la Línea A, los usuarios también reportaron trenes lentos y aglomeración en los pasillos, principalmente en la estación Pantitlan.

Más temprano también se reportaron retrasos en la Línea 4, luego de que se realizó un corte de energía y maniobras para retirar un objeto metálico: un carrito de mandado de la zona de vías.

Trabajadores del Metro incian protesta de brazos caídos, ¿Cómo afecta el servicio?

Esto ocurre en el contexto de la protesta de brazos caídos que inició este viernes 27 de febrero a partir de las 18:00 horas, lo que significa que 13 mil trabajadores del Metro harán paros escalonados y no van a trabajar horas extras.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) informó este viernes 27 de febrero que debido a que no se ha tenido respuesta satisfactoria a sus demandas para mejorar sus labores, llevarán a cabo varias protestas, incluida una de brazos caídos el próximo 3 de marzo.

Hoy, empezaron con su protesta al no laborar tiempo extraordinario desde las 18:00 horas en todas las áreas. Mientras que el próximo martes 3 de marzo, los más de 13 mil trabajadores del Metro se manifestarán con brazos caídos en todas las áreas técnicas y operativas del Sistema de Transporte Colectivo.

¿Qué es una manifestación de brazos caídos??

En un paro de brazos caídos, el conductor debe abordar un tren para dar servicio a una hora determinada, irá lento, lo que podría generar retrasos en la operación de los trenes. Es decir, realizar sus labores de manera lenta, pausada.

Es una forma de protesta donde los trabajadores permanecen en su lugar de trabajo pero realizan sus labores de manera lenta. Esto podría impactar en el servicio del Metro.

