Ferias de Tamales en CDMX: Lugares, Días y Horarios para Celebrar Día de la Candelaria 2026

El Día de la Candelaria se celebra este 2 de febrero 2026 en México y para que disfrutes con toda tu familia, acá te decimos dónde habrá Ferias de Tamales en CDMX con las ubicaciones de los lugares y horarios de este fin de semana.

Las familias mexicanas ya se preparan para disfrutar de este platillo, que debe ser patrocinado por aquellos a los que les salió el muñequito en la Rosca de Reyes, este lunes 2 de febrero, que además coincide con un mega puente por el festivo del Día de la Constitución.

Por ello, si aún no tienes plan para este fin de semana, las Ferias de Tamales en CDMX son una gran opción para degustar de este alimento, que proviene de la época prehispánica, en todas sus variedades.

Feria del Tamal 2026 en Coyoacán

El Museo Nacional de Culturas Populares está realizando la XXXII Feria del Tamal este fin de semana para celebrar uno de los platillos más emblemáticos de la cocina tradicional mexicana, por lo cual es una gran opción para los que viven al sur de la CDMX.

Noticia relacionada. Rosca de Reyes: ¿Por Qué Debes Pagar los Tamales Si Te Toca el Muñeco y Cuándo Se Dan?

"Cocineras y cocineros tradicionales comparten la diversidad de recetas, sabores y técnicas que se transmiten de generación en generación, reconociendo el valor cultural del tamal y a quienes preservan esta tradición", indica el museo en su página web.

Fechas : Del 29 de enero al 2 de febrero

: Del 29 de enero al 2 de febrero Horarios : De 11 am a 7 pm

: De 11 am a 7 pm Ubicación: Av. Hidalgo 289, Del Carmen, Coyoacán, CDMX

Feria del Tamal Vegano 2026 en la Cuauhtémoc

En el Monumento a la Madre se realizará la edición número 11 de la Feria del Tamal Vegano, que contará con una gran variedad versiones de este platillo elaborado con ingredientes veganos. De ahí que si estás buscando probar algo diferente, esto es una gran opción.

Fechas : Del 31 de enero al 2 de febrero

: Del 31 de enero al 2 de febrero Horarios : De 9 am a 6 pm

: De 9 am a 6 pm Ubicación: Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, en la Cuauhtémoc, CDMX

Este evento es totalmente pet friendly por lo que puedes acudir con tu perro o gato, además de que se espera que haya un bazar con productos veganos, música en vivo y diferentes propuestas culinarias.

Historias recomendadas