Festejos Guadalupanos También Son Motor de una Economía que Genera Cientos de Millones de Pesos

Los festejos guadalupanos no solo dan testimonio de fe, también son el motor de una economía que genera cientos de millones de pesos, beneficiando principalmente a prestadores de servicios y a todo tipo de comerciantes.

Debido a la alta demanda de peregrinos, en el local de antojitos mexicanos donde labora Jorge, cocinan hasta tres veces al día.

“Va incrementando la gente, va a haber momentos en que no se va a poder pasar, donde vamos a tener todo lleno, no vamos a saber qué hacer, pero pues es tradición”, asegura Jorge.

Derrama económica

La derrama económica por las festividades de la Virgen se concentra principalmente en servicios de alimentación, hospedaje, transporte, comercio de artículos religiosos, artesanías y ropa.

Se calcula que los más de 13 millones de peregrinos que visitarán la Basílica dejarán una derrama económica de mil 724 millones de pesos.

Cada peregrino gasta en promedio de 260 a mil 800 pesos.

Regina, una comerciante, asegura que la gente compra la más económico.

Lo que más piden pues son veladoras, milagritos y pulseras para la protección sobre todo, de hecho, si te fijas ya no hay casi rojas porque es la que más vendemos, 10 pesos, algo sumamente económico, la gente ya no está para comprarte algo grande, algo de 500 pesos, la economía no lo permite

Por su parte Edna, una visitante de Puebla, asegura que lleva obsequios para sus seres queridos que los esperan de regreso.

De hecho es como una tradición que se hace, pues mi madre nos inculcó esa parte en el cual venir a La Villa, llevar algún obsequio para nuestros seres queridos que nos esperan ahí en la ciudad de Puebla, el costo fue aproximadamente 300 pesos, es de cerámica, resina y compramos pues rosarios y otros accesorios más

Uno de los artículos más adquiridos por los peregrinos en los alrededores de la Basílica son las baterías recargables para celulares.

Y entre puestos, rezos y multitudes, la música también forma parte del ambiente que acompaña a los peregrinos, con músicos que ofrecen cantarles una canción por un costo de 100 pesos por melodía.

“Estamos manejando un costo de 100 pesos por canción, venimos aquí para

prestarles el servicio, más que nada a los peregrinos que vienen si gustan mañanitas o alguna otra canción para la virgen”, señaló, Joel, un músico.

Con información de Víctor Valles Mata y Víctor Olvera

