FGJCDMX Se Disculpa con Familia de Hombre Cuyo Cuerpo Fue Entregado a una Escuela de Medicina

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas, quien desapareció en septiembre de 2021, por omisiones en la investigación y la posterior identificación del cuerpo sin vida.

Omar Guadalupe Gutiérrez, coordinador general Jurídico y de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia CDMX, fue el encargado de dar la disculpa.

“Señora Laura y señor Leobardo: A nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ofrezco una disculpa sincera, reconociendo que esta institución les falló en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, asumiendo ante ustedes la responsabilidad que nos corresponde”.

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El cuerpo de Julio César fue donado

Julio César desapareció el 20 de septiembre de 2021. Su familia denunció su desaparición; según la recomendación 09/2025 de la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, solo fue buscado unos meses por las autoridades.

El cuerpo de Julio César fue localizado en enero de 2024 por autoridades de la Fiscalía capitalina; sin embargo, después de esa fecha y durante 10 meses en ningún momento se dio aviso de su localización a su familia.

El cuerpo fue donado a una institución académica, hasta que alguien avisó a la familia y lograron recuperarlo; era utilizado para prácticas de estudiantes.

Laura Cabañas, madre de Julio César, señaló que las autoridades la ignoraron y le preguntaron si a ella le constaba o había visto el cuerpo de su hijo.

“¿Por qué las autoridades tendrían que escuchar a esta loca? El 1 de noviembre de 2024, un trabajador del Instituto Nacional Electoral fue a buscarnos a nuestro hogar para decirnos que nuestro hijo se encontraba en el INCIFO de esta ciudad, sin que las autoridades lo supieran”.

Compromiso institucional

La Fiscalía se comprometió a tomar medidas para evitar la repetición de situaciones así y evitar negligencias.

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Al finalizar el evento, el comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México señaló que, con un nuevo protocolo, se ha logrado identificar los cuerpos de más de 800 personas que se encontraban en el Instituto de Ciencias Forenses.

La fiscal Bertha Alcalde no asistió.

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Con información de Arturo Sierra

ICM