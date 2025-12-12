Fieles que Acuden a la Basílica Aprovechan su Visita para Comprar Artículos Religiosos

Son los festejos guadalupanos por la aparición de María; devoción y fe.

Cientos de personas se acercan a la Basílica de Guadalupe, llegan para recibir su bendición y expresarle agradecimiento.

En el camino se encuentran con comercios que lo mismo ofrecen cuadros, rosarios, veladoras, imágenes de bulto o playeras para el recuerdo.

Jared Peralta, un peregrino, explica para quién compra un retrato:

La imagen de la Virgen, su retrato. Yo se lo llevo a mi mamá, como regalo, porque me dejó venir, me costó $150, afuera de mi casa tengo una capilla y ahí la voy a colocar. Llevarse un pequeño pedazo de lo que significa la Basílica. Que mi familia tenga salud, que nos encontremos bien, cosas buenas

Por su parte Ninel Peralta, otra peregrina indica:

Se la voy a regalar a mi mamá porque es un regalo de que creemos mucho en ella, es muy sagrada, porque creemos mucho en ella, mucha fe

Comerciantes

Los comercios tienen artículos para todos los precios, tamaños y gustos.

Abel Martínez, comerciante señala que la venta de este año ha sido baja:

Tenemos playeras fosforescentes las traemos en un precio de 150, lo que es talla chica, mediana y grande, las de niño las traemos en 100 pesos, está un poco baja la venta porque el año pasado hubo más gente

En tanto Luz María Mejía, otra comerciante refiere que hay buena venta:

Vendemos cuadros de 120, veladoras de 30, de 20 y de 25. Tenemos cuadritos de 20 o dos por 50, está buena la venta ahorita

Yadira llevó un recuerdo para una prima.

Yo se la llevo porque cumple años el 13 de diciembre. Porque es de la virgencita y como la acaban de operar

Se espera la llegada de, al menos, 13 millones de peregrinos que visitan a la virgen de Guadalupe.

Con información de Susana López

