En Fotos, la Marcha del 2 de Octubre Hoy en CDMX: Destrozos, Enfrentamientos y Cohetones

Durante la marcha de este 2 de octubre 2025, para conmemorar los 57 años de la masacre de Tlatelolco de 1968, contingentes ajenos a los que participan como estudiantes, colectivos, madres buscadoras, normalistas de Ayotzinapa, y otros, causaron destrozos por su paso.

Noticia relacionada: Disturbios Durante Protesta del 2 de Octubre en Toluca; Vandalizan Negocios y Queman Patrulla

Aquí puedes seguir la cobertura por la marcha del 2 de octubre, la cual se ha tornado violenta por un grupo ajeno al Comité que convocó a conmemorar los 57 años de la Matanza de Tlatelolco. Marcha 2 de Octubre En Vivo Hoy en CDMX: Afectaciones Viales y Desarrollo de la Manifestación

La marcha partió de la Plaza de las Tres Culturas con rumbo al Zócalo de la CDMX.

Marcha por los 57 años del 2 de octubre de 1968. Foto: N+

Marcha por los 57 años del 2 de octubre de 1968. Foto: N+

El primer acto vandálico en la salida, fue cuando un grupo de manifestantes con el rostro cubierto levantaron la cortina de un minisuper, y sacaron algunos artículos. También vandalizaron una tienda de pinturas.

Saqueos y destrozos durante marcha del 2 de Octubre en CDMX

También este contingente, ajeno al Comité del 68 que convocó a la marcha por el 2 de octubre, rompió vidrios y realizaron pintas.

Destrozos durante marcha del 68 en CDMX.

Destrozos durante marcha del 68 en CDMX. Foto: N+

Mientras avanzaban los contingentes hacia la plancha del Zócalo, un grupo importante en tamaño del Bloque Negro, lanzó cohetones a la policía que se encontraba en el lugar, también lanzaron bombas molotov a la representación del Estado de Nuevo León, inmueble ubicado en la Calle 5 de Mayo. quienes activan extintores para apagar el fuego de los explosivos. También rompieron vidrios de una panadería en Bolívar y Calle 5 de Mayo.

Destrozos durante la marcha del 68 en CDMX. FOTO: N+

Destrozos durante marcha del 68 en CDMX. FOTO: N+

Sobre lo ocurrido, y la agresión a los policías de la secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, el titular de la secretaría, Pablo Vázquez indicó lo siguiente:

Los policías que participan en el acompañamiento de la marcha de este día, solo portan su equipo de protección personal, escudo, casco, rodilleras, coderas y, algunos de ellos #Extintores; no se utiliza ningún tipo de gas.

Policías CDMX se protegen de agresiones en marcha del 2 octubre. Foto: N+

Policías CDMX se protegen de agresiones en marcha del 2 octubre. Foto: N+

Incluso durante la manifestación, el Grupo Negro quitó algunos escudos a los policías, que trataban de encapsular a las personas, sin lograrlo, mientras que en el enfrentamiento e intento por rebasar a los agentes, un policía fue tirado al suelo y pateado por el Bloque Negro, minutos después fue rescatado.

También se reportó que este grupo intentó abrir algunos de los negocios de joyas.

Se reportan heridos

En la manifestación, varias personas resultaron heridos, entre policías, manifestantes y reporteros, por lo que varias ambulancias llegaron al lugar.

Marcha por los 57 años del 2 de octubre de 1968. Foto: N+

Historias recomendadas: