Clima CDMX Hoy: ¿A Qué Hora se Espera Lluvia y Cuál Será la Temperatura Más Baja?

No olvides el paraguas y la chamarra, porque seguirá lloviendo en la Ciudad de México, en las próximas horas; aquí te decimos a qué hora habrá lluvia hoy, 11 de diciembre de 2025, y cuál será la temperatura más fría, en CDMX.

¿Por qué está lloviendo en CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío 20 se extenderá en el noreste del país, y que en las zonas del centro y el sureste varios fenómenos causarán lluvias.

En el caso de la Ciudad de México, el Meteorológico señaló que la mayor parte del día de hoy se registrará cielo mayormente nublado, con ambiente templado y probabilidad de lluvias y chubascos, con actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo del SMN, la Ciudad de México registrará temperaturas mínimas de entre 10 y 12 grados centígrados y máximas de entre 21 y 23 grados centígrados.

¿A qué hora va a llover en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX indicó hoy que por la tarde se esperan lluvias ligeras y chubascos ocasionales con posible actividad eléctrica, viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, por lo que recomendó a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

Según el pronóstico de la SGIRPC, podría volver a llover a partir de las 18:00 horas de este jueves, hora en la que empezará a descender la temperatura.

La dependencia prevé que este viernes, Día de la Virgen de Guadalupe, amanezca en CDMX a 12 grados centígrados.

Para este jueves se prevén máximas cálidas; cielo medio #nublado con aumento de nublados por la tarde, #lluvias ligeras y chubascos ocasionales con posible actividad eléctrica.



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 11, 2025

