¿Se Cancela Manifestación de Controladores Aéreos? Esto Anunciaron Para Mañana 3 de Diciembre

El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) suspendió la manifestación programada para el miércoles 3 de diciembre de 2025, según informó el Comité Ejecutivo Nacional de la organización mediante un comunicado oficial.

La decisión se tomó después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyera el inicio de negociaciones entre autoridades hacendarias, de comunicaciones y transportes, junto con dirigentes del sindicato para abordar la situación de los controladores aéreos.

Esto Anunciaron Para el 3 de Diciembre de 2025

La Asamblea Permanente del SINACTA había previsto concentrarse en la calle Tapachula número 3, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a partir de las 11:00 horas. El objetivo de la protesta era visibilizar las demandas laborales del sector.

Las negociaciones iniciadas tienen como propósito asegurar la continuidad de las operaciones aéreas y atender las demandas laborales de los controladores de tránsito aéreo, según se desprende del comunicado emitido.

El Comité Ejecutivo Nacional expresó en el documento:

Confiamos en la disposición de las autoridades federales para velar por la seguridad de las operaciones en el espacio aéreo mexicano. En su momento compartiremos los resultados de estas negociaciones

La organización sindical señaló además su posición respecto a los servicios:

Las y los Controladores Aéreos reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, continuidad y calidad de los servicios de navegación aérea

CT