Bloqueos de Agricultores por Ley de Aguas Nacionales: ¿En Qué Carreteras Hay Afectaciones Hoy?

Agricultores bloquearon nuevamente diversas carreteras federales hoy martes 2 de diciembre de 2025, para manifestarse en contra a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Tal fue el caso de productores agrícolas de Zacatecas y Aguascalientes que se manifestaron hoy en contra de la iniciativa que reformaría el artículo 27 de la Ley General de Aguas Nacionales.

Un día antes, ayer 1 de diciembre de 2025, tomaron carreteras principales en ambas entidades, esto ocasionó que se formaran filas kilométricas de vehículos. Aseguraron que continuarán movilizándose hasta que se cumplan sus demandas.

¿Dónde hay bloqueos de carreteras hoy por agricultores?

Agricultores del estado de Chihuahua decidieron hacer una nueva protesta este martes 2 de diciembre de 2025 al afectar los pasos fronterizos hacia Estados Unidos, por ejemplo, en la aduana de Jerónimo y el cruce de Tornillo, en rechazo a la Ley de Aguas.

Nuevas movilizaciones de agricultores se registraron hoy martes 2 de diciembre de 2025 en los siguientes estados:

Chihuahua

Tamaulipas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Estas manifestaciones se han registrado porque, según los agricultores, las negociaciones, un día antes (lunes) con legisladores no lograron un acuerdo.

¿Cuáles carreteras están afectadas por agricultores hoy 2 de diciembre?

#TomePrecauciones en #Zacatecas continua cierre intermitente de circulación por presencia de personas, cerca del km 256+800 de la carretera Guadalajara-Zacatecas. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/0L6kl1OGjq — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 2, 2025

Caseta de peaje de Guadalupe (Zacatecas)

Carretera Federal 45, altura de la UNIRSE de Trancoso

Caseta de peaje de Calera de Víctor Rosales

Carretera Federal 45 (Trancoso–Guadalupe), colonia Osiris

Carretera Federal 45 desvío a Fresnillo

Carretera Federal 45 en la colonia Martínez Domínguez

Supercarretera San Luis Potosí–Rioverde

Carretera Mexquitic–Zacatecas

