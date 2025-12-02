Cualquier País que Trafique Droga a EUA “Está Sujeto a Ataques”, Advierte Trump

Este 2 de diciembre de 2025, el presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, advirtió que cualquier país que trafique drogas a territorio estadounidense podría ser atacado.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", dijo a los periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

En el evento, sugirió que podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra el narcotráfico con las que amenaza a Venezuela.

Noticia relacionada: Estabilidad en el Caribe Está "Amenazada" por Despliegue Militar de EUA, Advierte Venezuela.

Ataques en territorio venezolano comenzarán “muy pronto”

Además, el mandatario estadounidense insistió en que "muy pronto" comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, luego del operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas.

En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto.

Video: Marcha en "Defensa de la Soberanía" Reune a Cientos de Personas y Militares en Venezuela

Desde la semana pasada, Trump advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarán "muy pronto" en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano "cerrado en su totalidad".

Hasta el momento, la operación “Lanza del Sur” ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico.

ha destruido a una veintena de en el Caribe y el Pacífico. Según EUA, el saldo de los ataques ha sido de más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.

Noticia relacionada: Acciones Imprudentes de Trump en Venezuela Acercan a EUA a Una Guerra Costosa, Dicen Demócratas.

¿Investigación por crimen de guerra?

El diario The Washington Post señaló que en el primero de esos ataques, realizado el 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.

Al ser cuestionado sobre ese tema, Trump dijo que no tiene información al respecto y que confía en Hegseth, quien dijo por su parte que no vio sobrevivientes al monitorear el ataque.

Trump añadió que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado "miles de vidas" en Estados Unidos.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb