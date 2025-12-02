Estabilidad en el Caribe Está "Amenazada" por Despliegue Militar de EUA, Advierte Venezuela
Venezuela aseguró que el despliegue "sin precedentes" de EUA busca desestabilizar el entorno de Venezuela y afectar la soberanía del país
Este martes, 2 de diciembre de 2025, Venezuela advirtió ante los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) que la estabilidad regional en el Caribe está “amenazada” por “un despliegue militar estadounidense sin precedentes”, una situación que, dijo, “pone en riesgo a una región amante de la paz”.
En su discurso ante la Asamblea de Estados Partes de la CPI en La Haya, el embajador Héctor Constant Rosales abrió su intervención alertando del despliegue "sin precedentes" que busca desestabilizar el entorno de Venezuela y afectar la soberanía del país.
Con información de N+ y EFE
