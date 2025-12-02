EUA Reanudará Vuelos de Migrantes Venezolanos, Luego de Tensión por Espacio Aéreo

La autoridad de aviación civil de Venezuela informó hoy, 2 de diciembre de 2025, que recibió una solicitud de Estados Unidos de América (EUA) para reanudar los vuelos de repatriación de venezolanos desde territorio estadounidense, esto en medio de la tensión por el espacio aéreo.

Cabe recordar que el gobierno venezolano había dicho anteriormente que desde febrero y hasta noviembre pasado casi 14,000 venezolanos habían regresado a casa desde Estados Unidos en esos vuelos, en medio de la ofensiva migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

Venezuela aprueba vuelo

De acuerdo con un comunicado divulgado el martes por el Ministerio de Transporte, el presidente Nicolás Maduro aprobó un vuelo de Eastern Airlines desde Phoenix a Maiquetía.

El vuelo de Eastern Airlines llegará al "Aeropuerto Internacional de Maiquetía, como de manera periódica semanal ha venido ocurriendo los días miércoles y viernes, desde el acuerdo suscrito entre nuestro Gobierno y la administración estadounidense", agregó el ministerio.

La repatriación de nuestros connacionales para reunir a la familia venezolana, a través del Plan Vuelta a la Patria, continuará.

La suspensión de los vuelos fue anunciada el fin de semana por el gobierno venezolano luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debía considerarse "cerrado en su totalidad". Los vuelos se han realizado dos veces por semana desde inicios de año.

Con información de N+ y Reuters

