Fuerte Incendio en Iztapalapa Genera Movilización de Cuerpos de Emergencia en CDMX

Un fuerte incendio en una nave industrial se registró la tarde de este domingo 17 de mayo 2026 en la alcaldía Iztapalapa, por lo que cuerpos de emergencia de la Ciudad de México se movilizaron para tratar de controlar las llamas, que generaron columnas de humo de gran alcance.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que el siniestro se desarrolla en una bodega de cartón ubicada en 16 de Marzo de 1861 y Avenida Leyes de Reforma, colonia Leyes de Reforma 3a Sección.

No hay lesionados

A dicho punto se movilizaron elementos de Protección Civil y Bomberos. En coordinación, realizaron la evacuación de 50 personas.

Hasta el momento no hay reporte de lesionados.

Fue alrededor de las 12:20 horas que el Jefe Vulcano Cova, director general de Bomberos de la CDMX, informó que fue extinguido el fuego y comenzaron labores de remoción y enfriamiento en este predio que era utilizado como bodega de materiales de reciclaje.

Video: Incendio en Nave Industrial de Iztapalapa Moviliza a Equipos de Emergencia

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