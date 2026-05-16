Se Incendió un Terreno en una Unidad Habitacional de la Ciudad de Puebla

La noche del pasado viernes 15 de mayo de 2026 se registró un incendio en un terreno ubicado en la Unidad Habitacional La Margarita, al suroriente de la ciudad de Puebla.

En el lugar del siniestro hicieron acto de presencia autoridades estatales y municipales con el objetivo de sofocar las llamas y evitar que se propagaran a viviendas aledañas.

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Se incendió terreno en la unidad habitacional La Margarita de la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 21:00 horas del viernes cuando se registró un incendio en un terreno ubicado en la Unidad Habitacional La Margarita, en la ciudad de Puebla.

Al lugar del siniestro llegaron elementos de la Coordinación de Protección Civil estatal, quienes trabajaron en conjunto con Policía Estatal Bomberos y Protección Civil Municipal.

Personal operativo de los tres cuerpos de emergencias realizaron labores de control, combate y mitigación de riesgos para evitar la propagación del fuego a inmuebles aledaños. No se reportan personas lesionadas.

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Se incendia vivienda abandonada en la colonia Popular Coatepec de la ciudad de Puebla

La Coordinación de Protección Civil estatal atendió también la noche del viernes un incendio en una vivienda abandonada en la colonia Popular Coatepec, al sur del municipio de Puebla.

En el lugar de los hechos se realizaron labores de liquidación con chorros de agua a presión y remoción de residuos y brasas en coordinación con elementos de la Policía Estatal Bomberos. No se reportaron personas lesionadas.

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Con información de N+

GMAZ