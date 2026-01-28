Controlan Incendio de Bodega en San Pedro de los Pinos, Alcaldía Álvaro Obregón

Este miércoles, 28 de enero de 2026, cuerpos de emergencia controlaron un incendio de considerables proporciones en una bodega ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).

El siniestro inició alrededor de las 17:50 horas en un inmueble ubicado en el triángulo formado por avenida Central, calle Zapotecas y calle 18. El lugar funciona como fábrica y almacén de plásticos, con aproximadamente 200 metros cuadrados afectados.

Video: ¿Qué se Está Quemando? Incendio en San Pedro de los Pinos, Álvaro Obregón, CDMX.

Humo negro visible a kilómetros

Durante la primera hora del incendio, una densa columna de humo negro se elevó sobre la zona, siendo visible desde varios kilómetros de distancia. El característico color oscuro alertó a residentes de múltiples colonias circundantes.

Múltiples unidades del Heroico Cuerpo de Bomberos de la alcaldía Álvaro Obregón y Magdalena Contreras se desplazaron al sitio. En poco más de una hora, los elementos lograron sofocar las llamas que amenazaban con propagarse a inmuebles colindantes.

Diez pipas de agua trabajaron en el lugar desde el inicio de la emergencia. Ocho unidades adicionales arribaron posteriormente para reforzar las labores, sumando 18 pipas en total destinadas a contener el siniestro.

Los bomberos ingresaron por distintos flancos al inmueble, combatiendo el fuego desde planta baja y primer piso. La rápida respuesta evitó que las llamas se extendieran más allá de la estructura original.

Secretaria confirma control del incendio

Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se presentó en el lugar para supervisar las operaciones. La funcionaria confirmó a N+ que el control del incendio alcanzó entre 70 y 80 por ciento.

"Estamos ya en la parte final prácticamente del incendio, el humo negro que salió justamente porque eran láminas de plástico y eso siempre provoca este humo negro, no tenemos fallecido, no tenemos herido", señaló Urzúa Venegas.

La secretaria explicó que los bomberos continuaban con labores de remoción de escombros y enfriamiento.

Estamos moviendo todo lo que se ha quemado para terminar con cualquier foco de ignición que pudiera provocarnos nuevamente una columna de humo o un fuego

Saldo blanco reportado

Las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas ni víctimas mortales. Los trabajadores de la fábrica ya habían salido de su horario laboral al momento de iniciarse el incendio, lo que evitó riesgos para el personal.

No se reportaron personas desaparecidas, atrapadas o no localizadas. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana permanecieron en el lugar para atender principalmente a elementos de bomberos que pudieran presentar intoxicación por humo.

Personal de Protección Civil estableció un amplio acordonamiento en varias cuadras a la redonda para evitar que personas ajenas se acercaran y para garantizar el paso libre de vehículos de emergencia.

Material altamente inflamable

El inmueble almacenaba láminas de plástico, material altamente inflamable que aceleró la propagación del fuego. La naturaleza del producto explicó tanto la rapidez con que se extendieron las llamas como el característico humo negro denso que se observó durante la emergencia.

Las autoridades investigarán las causas del siniestro una vez concluidas las labores de enfriamiento. Entre las líneas de investigación se encuentra la posibilidad de un cortocircuito como origen del fuego.

Fase final del operativo

Al cierre de este reporte, cerca de las 19:00 horas, los bomberos continuaban con trabajos de enfriamiento y remoción de escombros para evitar reactivación de focos de ignición. La columna de humo ya no era visible desde el exterior del inmueble.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México iniciará las investigaciones correspondientes una vez que las autoridades de Protección Civil den por concluida la emergencia.

