“Fuerza Divina”, Sacerdote que Combate el Mal desde el Ring

En la iglesia de Santa Lucía, ubicada en Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX), se combate al mal desde el ring, "Fuerza Divina" es el encargado de evangelizar, pero también de acercar el deporte a los más jóvenes.

En esta iglesia no hay espacio para el mal, también se combate en el ring, las luchas a dos de tres caídas en el cuadrilátero montado en el patio de la iglesia Santa Lucía, , se encomiendan a Dios.

“Fuerza Divina” reparte su vida entre el ring y el pulpito, algo difícil de entender para muchos, dice a Despierta, un noticiero de N+.

No hacemos nada malo sino al contrario, tratamos de predicar el deporte y por supuesto las cosas de dios…la intención de todo esto es evangelizar, acercar a los niños, a los jóvenes, a la casa de Dios.

"Fuerza Divina”, un sacerdote fuera de serie

Jorge, su nombre de pila, dice que “Fuerza Divina” es el personaje que siempre soñó ser, él mismo diseñó su traje y puso símbolos religiosos a su máscara.

Su pasión por la lucha libre nació siendo niño, aunque primero está su deber como sacerdote, por eso prefiere ser luchador independiente y así poder cumplir su misión pastoral.

Me estoy colocando en este momento la estola que significa la potestad sacerdotal y la casulla que significa el manto del señor, se utiliza exclusivamente para la santa misa”

De la sacristía sale a oficiar misa y también al ring, considera que la lucha libre es como la vida: caes, te golpea, pero te levantas y sigues.

Para sus feligreses “Fuerza Divina” es un sacerdote fuera de serie, resiste las críticas e impulsa que la lucha de máscara contra cabellera sirva para que los jóvenes alcancen sus sueños, alejados de los vicios.

“Quise ser luchador desde niño, no tuve la oportunidad o mis padres no me apoyaron pensando que era algo muy violento y, bueno, creo, también lanzó el reto de alcanzar los sueños, no importa cuánto nos tardemos”.

“Fuerza Divina” quiere que sus feligreses estén como la canción: de bote en bote y locos de la emoción.

