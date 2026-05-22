¿Qué Pasó Hoy en la Línea 2 del Metro CDMX? Reportan Humo en Estación Cuitláhuac

La estación Cuitláhuac de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México quedó cubierta de humo la tarde de este viernes 22 de mayo de 2026.

De acuerdo con reportes de usuarios, fue cerca de las 16:00 horas cuando se registró el percance en el andén de la estación.

Noticia relacionada: Frente Frío Fuera de Pronóstico Entra a México este Día de Mayo: ¿Se Junta con Onda Tropical?

¿Qué provocó el humo en la estación Cuitláhuac?

Al respecto, el Metro informó que la circulación de los trenes en la Línea 2 había sido agilizada después de realizar revisión de un tren.

No obstante, la administración del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no dio más detalles sobre la causa del humo.

"El llamado a los usuarios es atender las indicaciones del personal del Sistema y respetar la línea amarilla de seguridad", añadió vía la red social X.

Lluvia afecta marcha de trenes

De forma paralela, la lluvia que caía sobre la ciudad afectaba la marcha de los trenes de la red del Metro.

A las 16:08 horas se había implementado la marcha de seguridad en la siguientes líneas:

2

3

4

5

8

B

"Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro", informó el Metro.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 4, 5, 8 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/IEk0mSwqJh — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 22, 2026

Historias recomendadas:

AMP