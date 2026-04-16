¿Siguen Estaciones Cerradas en la Línea 3 del Metro CDMX? Así Está el Servicio Hoy

En caso de que uses el Metro CDMX como medio de transporte, en N+ te compartimos qué pasa en la Línea 3 luego de varios días con afectaciones y cómo está el servicio hoy, 16 de abril de 2026.

De acuerdo con los reportes del Metro CDMX, todas las estaciones de la Línea 3 del Metro, que va de Universidad a Indios Verdes, están funcionando, sin embargo, hay usuarios que reportan por medio de redes sociales que la espera para abordar un tren es de alrededor 8 minutos.

Video: Caos por Cierre en Estaciones Copilco y Universidad del Metro por Incidente Eléctrico

Nota relacionada: Línea 3 del Metro CDMX: Unidades de SSC Apoyan en Traslado de Usuarios Afectados.

¿Hay estaciones del Metro cerradas hoy?

Las estaciones que no dan servicio este jueves son:

Auditorio de la Línea 7 está cerrada por trabajos de remodelación.

San Antonio Abad de la Línea 2.

La estación Zócalo/Tenochtitlán sí está abierta y da servicio en ambas direcciones.

A las 7:07 horas, el Metro reportó alta afluencia en las Líneas 2,3,7 y A, por eso, puede haber retrasos para subir a las unidades. Ante ello, personal del transporte está en las terminales y estaciones con el fin de agilizar el servicio.

Cabe señalar que el pasado 15 de abril de 2026, el STC Metro informó que técnicos lograron restablecer completamente el servicio en la Línea 3 luego de un incidente eléctrico que afectó su operación.

El incidente obligó a suspender temporalmente el servicio entre las estaciones Copilco y Universidad, mientras que el tramo de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo operó de manera provisional.

Esta situación generó largas filas, aglomeraciones y complicaciones para miles de usuarios, quienes tuvieron que buscar alternativas de transporte para llegar a sus destinos.



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