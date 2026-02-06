Fundación Haghenbeck: Representantes Han Hecho Movimientos para No Reportar Fondos

Además de la disputa legal en la que se encuentran varios inmuebles de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, dueña del predio que albergó el Refugio Franciscano, N+ detectó que, durante años, las representantes legales de la fundación han realizado movimientos irregulares para hacerse de fondos que no son reportados ante las autoridades y tampoco han registrado la totalidad de los inmuebles que el filántropo Antonio Hagenbeck dejó para apoyar a organizaciones protectoras de animales y asilos de ancianos.

En 2018, la Junta de Asistencia Privada, que forma parte del Gobierno de la Ciudad de México, auditó a la Fundación Haghenbeck y de la Lama.

En ese entonces encontró que de 49 inmuebles que estaban en proceso de regularización, solo 16 habían sido integrados al activo inmobiliario y estados financieros de la institución. Desde esa época también detectó que se desviaron recursos obtenidos por la administración, explotación comercial, renta de inmuebles y donaciones.

Como docenas de estas propiedades, ubicadas en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Estados Unidos, quedaron sin regularizar, la Fundación Haghenbeck y de la Lama contrató al notario público 222, Ponciano López Juárez para legalizar los bienes.

La fundación reportó que por la sucesión testamentaria y adjudicación de los bienes pagaron más de 72 millones de pesos y otros 20 millones para su remodelación.

Carmela Rivero Jiménez, directora de la fundación, y su apoderada legal, Verónica Blanco González, aprovecharon ese trámite notarial para quedarse con propiedades de la fundación.

Al respecto una trabajadora de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama indicó:

Están lucrando con los edificios porque se supone que una IAP no se puede enajenar ningún inmueble. Ahí hay una licenciada que se llama Verónica Blanco, la cual ha estado pues lucrando con esos inmuebles

Video: Representantes de Fundación Haghenbeck Han Hecho Movimientos para No Reportar Fondos Ni Registrar Inmuebles

Constituyen diversas empresas

Ante el mismo notario público 222, la directora y la apoderada de la fundación constituyeron diversas empresas que incluyen la administración, renta, venta de departamentos, terrenos, estacionamientos, plazas comerciales y hoteles.

También crearon sociedades financieras, de inversión, prestamos, comercializadoras de arte y antigüedades y una destiladora de mezcal. En las actas proporcionaron como su dirección, varios inmuebles que pertenecen a la fundación.

“Actúan bajo el nombre de inmobiliarias y bajo esas inmobiliarias, pues subarrendan los predios, le sacan el doble, inmuebles que pues tienen un alto valor histórico, catalogados por el INAH”, señaló la trabajadora de la fundación.

En el 2016, la fundación reportó ingresos de 15 millones de pesos por pago de rentas, pero trabajadores aseguran que cobraron mensualmente 5 millones de pesos.

La Fundación Haghenbeck reportó supuestos adeudos de renta o cuentas por cobrar por 12 millones 755 mil pesos, en seis edificios del Centro Histórico, Polanco y la colonia Roma, cuando esas rentas las han cobrado a comercios, restaurantes, cafeterías y por uso habitacional.

“Algunos clientes se les mandó un comunicado en general a todos, que ya tenía que ser solamente en efectivo, que ya no se iba a aceptar transferencias”, señaló la trabajadora de la fundación.

En marzo de 2022, Verónica Blanco Gónzalez y Alejandro Paéz Varela constituyeron la empresa: 'Callejón de Xico S.A. de C.V.' cuyo objeto social es la industria hotelera, arrendamiento, compra y venta de inmuebles, aportaron 25 millones de pesos a la sociedad.

Escrituraron, a nombre de la empresa, un edificio, con departamentos y locales comerciales, en el callejón de Xicotencatl número 5, en el Centro Histórico, el inmueble fue remodelado y restaurado.

En internet, la empresa Jove Condesa, de Verónica Blanco y su pareja Jorge Ismael Rodríguez, promocionan los departamentos en callejón de Xicotencatl 5 y otros desarrollos inmobiliarios en la colonia Condesa, edificios de los años cuarenta, que fueron restaurados.

Se solicitó entrevista con la directora y la apoderada de la Fundación Haghenbeck sobre sus empresas, pero no respondieron a esa información. Verónica Blanco busca presidir la Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México.

Con información de Fátima Monterrosa y Dafne Mora

LECQ