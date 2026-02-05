Trabajadores del Metro CDMX Analizan Posible Paro: ¿Qué Exigen Para una Buena Operación?

Trabajadores sindicalizados del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) analizan un paro de labores. Te decimos qué exigen para una buena operación.

Cabe recordar que ayer, 4 de febrero, aproximadamente 5 mil trabajadores sindicalizados del Metro marcharon en calles de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué exigen los trabajadores del Metro para una buena operación?

Los trabajadores del Metro tienen varias demandas, entre ellas:

Exigen presupuesto para compra y mantenimiento de trenes e instalaciones, conceptos que, aseguran, son urgentes de atender.

Incluso, los trabajadores sindicalizados analizan la posibilidad de paros escalonados en el Metro, por lo que la próxima semana habrá una reunión de delegados sindicales.

Al respecto, Fernando Espino Arévalo, secretario General Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, habló sobre las condiciones del Metro.

Todas las línea están en las mismas condiciones, sobre todos los trenes y también las instalaciones, las vías, no tenemos, estamos en cero en refacciones. Los 391 trenes con que contamos están sin que se les dé mantenimiento mayor, el mantenimiento mayor se debe de dar mínimo cuando cumplen 750 mil kilómetros de recorrido, y ya muchos de ellos llevan más de 2 millones de recorrido, entonces hay un riesgo permanente, esta es una manifestación de seguridad, de alerta para todos los usuarios y para el gobierno de la Ciudad de México

Espino Arévalo señaló que, de los 391 trenes, 187 no han tenido mantenimiento mayor, 111 tienen vencido el mantenimiento básico y 93 permanecen parados.

Nosotros necesitamos un presupuesto mínimo de 6 mil millones de pesos exclusivamente para comprar implementos, para dar mantenimiento a trenes y a las instalaciones fijas.

Autoridades capitalinas han asegurado que hay presupuesto para el mantenimiento del Metro.

